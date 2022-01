Au début des années 2000, la notion d'Anthropocène a été avancée pour désigner une nouvelle époque de l’histoire de la Terre, marquée par les transformations profondes et irréversibles induites par les actions humaines sur l’environnement. C’est également au début des années 2000 que, pour caractériser les changements rendus nécessaires par les dégradations écologiques, plutôt que de « développement durable », on s’est mis à parler de « transition écologique ». Que veut-on dire par là ? Quels changements désigne-t-on ? Et pourquoi parle-t-on parfois plutôt de « transition énergétique » ? Dans cette conférence dialoguée, Catherine Larrère aborde ces différentes interrogations en parcourant les étapes de constitution de la question écologique telle que nous la connaissons aujourd’hui et en soulignant que le problème majeur auquel nous sommes désormais confrontés concerne bien la dynamique de transformation des relations entre l’homme et son environnement, mais surtout le rythme de cette transformation et les moyens de le contrôler.