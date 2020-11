Le jour baisse

Journal X (2009-2012)

Charles Juliet

P.O.L.

Octobre 2020

320 pages, 19 €

ISBN : 978-2-8180-5108-5

« Pourquoi écrire un journal ? Je pourrais répondre : parce que je ne sais rien faire d’autre. En réalité, je sais pourtant que ce journal a sa source en ce qui me ronge depuis l’adolescence : la sensation douloureuse de la fuite du temps, du fait que rien ne demeure de ce que nous vivons. D’où la nécessité de garder des traces, de rassembler dans des mots, ce que je me refuse à voir disparaître. Une piètre sauvegarde qui ne m’a jamais abusé ! À ce besoin est associé la recherche exigeante de la connaissance de soi, la connaissance du psychisme humain. Recherche qui va de pair avec une lutte pour repérer mes entraves, accéder à une véritable liberté, à une pleine adhésion à la vie. » (C.J.)

Le jour baisse est le dixième volume du journal de Charles Juliet, après Gratitude (2017). Il couvre les quatre années de 2009 à 2012. Il est d’une grande diversité, dans la veine des précédents, plein de sagesse, d’expériences, d’ouverture au monde et, surtout, aux autres.

Mais plus particulièrement dans ce volume, Charles Juliet tient à s’exposer davantage, à parler de ce qu’il a longtemps tu : son épouse, sa famille, ses rapports avec celle-ci. Il relate ce que fut son année de P.C.B. (l’année préparatoire aux études de médecine), sa seconde session à cet examen. Une angoisse indicible. Échouer aurait été pour lui une tragédie. Arrêt des études et engagement dans l’armée. Pendant cette année, à son école d’enfants de troupe, il a eu des rapports difficiles avec un capitaine. Plus le rugby, plus une ardente faim de vivre, plus des tentations, plus un grand désordre dans la tête et dans le cœur.

