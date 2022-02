Franz Boas (1858-1942) est considéré comme le père fondateur de l’anthropologie américaine. Par-delà de vastes collectes d’objets, il s’est livré pendant des dizaines d’années à une pratique frénétique d’édition de textes indiens. Pour bien des raisons, notamment parce qu’il s’abstenait systématiquement de commenter les textes publiés, les laissant à nu sur des milliers de pages, cette entreprise est déroutante.

Cet ouvrage se propose d’élucider ses méthodes de travail en se focalisant sur l’attention portée à la transcription puis à la traduction du matériau collecté : comment entendre, comprendre, transcrire et traduire des langues et récits de tradition orale ? Comment, au fond, s’est construit un vaste matériau ethnographique textuel et matériel – dont Claude Lévi-Strauss entre autres a su maintes fois tirer parti ?

Ce sont ici, autour de questions fondatrices, les contours d’une autre anthropologie possible qui sont esquissés.