Première parution en 1992

Trad. de l'italien par Monique Aymard et Martin Rueff

Collection Folio histoire (n° 318), Gallimard

Parution : 17-02-2022

Du XIVe au XVIIe siècle, dans toute l’Europe, des femmes et des hommes accusés de sorcellerie ont raconté s’être rendus au sabbat : là, de nuit, en présence du diable, on se livrait à des orgies et à la profanation des rites chrétiens.

D’où vient le sabbat ? Les accusés se sont-ils laissé extorquer le récit que leurs juges attendaient d’eux ? Selon Carlo Ginzburg, pas toujours. Dans quelques cas, l’écart entre les questions des juges et les réponses des accusés laisse affleurer des éléments liés à un fond culturel plus enfoui. L’historien italien entreprend alors de recomposer les pièces dispersées de cette histoire nocturne.

L’enquête dessine à la fin du Moyen Âge la place du complot ourdi en son sein par les ennemis de la chrétienté et met au jour les traces d’une culture chamanique. Un programme ambitieux mais aussi une rigoureuse leçon d’historiographie.

Feuilleter le livre...