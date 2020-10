C. Ginzburg. Le détail et l'abyme (Maison de la Poésie, Paris)

Peut-on deviner le passé comme un philologue devine les textes ? Peut-on lire dans la poussière des traces comme un devin conjecture l’avenir ? Que nous apprend sur les relations entre histoire et littérature, vérité et fiction, une discipline oubliée comme la philologie ? Telles sont les questions à l’origine du dossier que Muriel Pic consacre à Carlo Ginzburg et à sa correspondance inédite avec le philologue Sebastiano Timpanaro (1923-2000) dans le numéro 15 de la revue Incidence dirigé par Bernard Vouilloux. Elles orienteront les débats de la séance qui réunit les participants à ce dossier.

À lire – Incidence, n°15: "Vérité, fiction : faire vrai ou dire juste", éd. Kimé, septembre 2020.

Faire entrer l’histoire dans la littérature, n’est-ce pas, pour l’écrivain,se déplacer au long d’un spectre allant des contraintes scientifiques et éthiques, qui caractérisent le travail de l’historien, d’un dire vrai, à la position « littéraire » d’un dire « juste » ?

Cette question, où se joue le rapport entre littérature et témoignage, se pose avec d’autant plus d’acuité s’agissant de textes qui mettent en jeu des événements tragiques chronologiquement proches de nous et qui nous concernent tous, dont les acteurs, témoins ou rescapés, sont encore nos contemporains.

