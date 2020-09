Incidence n° 15 - Vérité, fiction : faire vrai ou dire juste ?

Éditions Kimé

Date de parution : 7 septembre 2020

50 p. — prix : 25 euros

ISBN / EAN : 978-2-84174-962-1 - 9782841749621

Faire entrer l’histoire dans la littérature, n’est-ce pas, pour l’écrivain,se déplacer au long d’un spectre allant des contraintes scientifiques et éthiques, qui caractérisent le travail de l’historien, d’un dire vrai, à la position « littéraire » d’un dire « juste » ?

Cette question, où se joue le rapport entre littérature et témoignage, se pose avec d’autant plus d’acuité s’agissant de textes qui mettent en jeu des événements tragiques chronologiquement proches de nous et qui nous concernent tous, dont les acteurs, témoins ou rescapés, sont encore nos contemporains.

Sommaire

Hommage à Enric Porqueres i Gené

Introduction……………………………..21

Quel cadre pour l’identification ?

Bernard Vouilloux……………………………..29

Témoignage et Littérature

Jean Cayrol……………………………..63

Écriture du témoignage et écriture poétique

dans la trilogie de Charlotte Delbo : Auschwitz et après

Jean-Marc Proslier……………………………..67

Billy Wilder et ses fictions du réel

Marc Cerisuelo……………………………..113

La chambre noire de l’histoire. Sur le lien entre photographie

et mémoire dans le roman de W. G. Sebald, Austerlitz

Alexandra Tischel……………………………..137

Histoire d’un livre sur les nazis de Bariloche :

El pintor de la Suiza Argentina

Esteban Buch……………………………..153

Frères du bourreau : Les Bienveillantes de Jonathan

Littell comme Mémoires feints

Jean-Louis Jeannelle……………………………..181

Sur les traces ou dans la peau de Joseph Mengele

Dominique Rabaté……………………………..215

Repenser le témoignage. Entretien avec Catherine

Coquio à propos de ses deux livres La Littérature en

suspens et Le Mal de vérité

Cécile Gribomont, Patrick Lacoste et Jean-Marc Proslier……………..229

PRISMES

Dossier Carlo Ginzburg. Le détail et l’abîme

présenté par Muriel Pic……………………………..261

Lire dans la poussière. Sur l’actualité de la philologie à

partir d’une note en bas de page de Carlo Ginzburg

Muriel Pic……………………………..265

Correspondance autour de Freud (1971-1995)

Carlo Ginzburg et Sebastiano Timpanaro, avec une note

de Carlo Ginzburg……………………………..305

Mise en abyme : un recadrage

Carlo Ginzburg……………………………..351

