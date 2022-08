Selon les cultures, le temps rime avec destin inéluctable, fin annoncée, héritage de la mémoire ou espoir de progrès. Pour les individus comme pour les sociétés, l’action oscille entre empreinte

du passé et anticipation de l’avenir.

La mémoire est un voyage, où passé, présent et futur s’entremêlent : ce qui a été vécu est sans cesse réactualisé par des projections d’avenir.

En confrontant le point de vue des artistes et l’apport de l’histoire, de l’économie, de l’ethnologie, de l’anthropobiologie, des études littéraires et cinématographiques, de la psychologie et des sciences et neurosciences cognitives, cet ouvrage montre l’entrelacement des représentations du temps.

Il met en résonance le temps des marchés financiers et le temps cyclique des Étrusques, les rituels funéraires et les histoires de fantômes, les romans d’anticipation et les récits de catastrophes, les héroïnes du cinéma américain et les Amazones des cités antiques…

Face au temps suspendu des crises, le théâtre nous apprend à vivre les temporalités désaccordées, il fait jaillir l’inattendu et ouvre les possibles.

Ce volume a été coordonné par Catherine Courtet, responsable scientifique, Agence nationale de la recherche ; Mireille Besson, directrice de recherche, CNRS-Aix-Marseille Université ; Françoise Lavocat, professeure, Université de la Sorbonne Nouvelle ; François Lecercle, professeur émérite, Sorbonne Université.

Avec les contributions de Caroline Callard, Domenico Cecere, Jennifer Coull, Charles-Antoine Courcoux, Éric Crubézy, Francis Eustache, Laëtitia Guédon, Marie-Laurence Haack, François Hartog, Pierre-Cyrille Hautcoeur, Pascal Huguet, Christiane Jatahy, Sandrine Kott, Isabelle Régner, Dennis Rodgers, Tiago Rodrigues, Violaine Sebillotte Cuchet, Anne-Cécile Vandalem, Georges Vigarello, Patrik Vuilleumier.