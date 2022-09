L’idée que l’on se fait de la création littéraire est étroitement liée à celle que l’on a de l’auteur. Au tournant des XXe et XXIe siècles, cette idée est soumise aux vicissitudes de l’histoire littéraire, artistique et technique. Dans les années 1960, sous l’influence du post modernisme, on parle ainsi volontiers de la « mort de l’auteur ». La figure ressurgit pourtant avec le développement de la culture de masse, et de l’industrie du divertissement. À l’ère des réseaux sociaux, on observe au contraire une certaine perte de son aura : l’auteur est invité à devenir un locuteur comme les autres. Condamné au profit du lecteur ou réhabilité comme créateur qui ménage sa postérité, bénéficiant d’un droit spécifique ou menacé de le perdre sur Internet, usant du stylo ou du clavier d’ordinateur, enfermé dans la solitude ou adepte des écritures collectives, l’auteur ne cesse de se métamorphoser, toujours sur le point de disparaître, ressurgissant sous de nouvelles formes liées à l’évolution de la technologie et de l’humanisme. Dans cet ouvrage, douze contributeurs proposent d’interroger la figure de l’auteur et les mutations qu’elle traverse. En en relevant les traits saillants, les zones d’ombre, les contradictions aussi, ils présentent un portrait contemporain de ce qu’elle est devenue à l’ère de la fragmentation extrême de la parole.



Ont contribué à cet ouvrage :

Olivier Belin, Axel Boursier, Roselyne Chenu, Claude Coste, István Cseppentö, Marianne Froye, Gustavo Guerrero, Inès Labat, Laëtitia Le Guay-Brancovan, Maxime Lejeune, Alexis Leprince, Camille Noûs, Joanna Nowicki, David Rochefort, Ruth Rodríguez-Martínez, Alexandre Solans, Myriam Watthee-Delmotte.