Cécile BERLY

Trois femmes. Madame du Deffand, Madame Roland, Madame Vigée Le Brun

éd. Passés composés

ISBN 978-2-3793-3221-0

Parution 03/03/2020

Pagination 192 pages

Format 14 x 20

Prix 17 €

Le XVIIIe est le siècle de l’écriture de soi. La salonnière Madame du Deffand (1696-1780) écrit ainsi pour fuir son ennui, véritable maladie de l’âme. Baignée de culture aristocratique, mondaine, elle incarne la société d’Ancien Régime dans ce qu’elle a de plus frivole, de plus mélancolique aussi. Madame Roland (1754-1793) écrit quant à elle le sentiment, la politique et la Révolution. Nourrie de philosophie, elle est une idéaliste en tout : en amitié, en amour et même en politique. Madame Vigée Le Brun (1755-1842), enfin, écrit pour ras-sembler ses Souvenirs, pour les « fabriquer », pour peindre autrement en somme, ayant le sens quasi inné de la composition.

De son écriture alerte et sensible, Cécile Berly raconte les parcours de ces femmes de lettres – salonnière, bourgeoise, artiste – à travers leurs trois univers épistolaires complémentaires. Elle donne à lire un XVIIIe siè-cle au féminin, véritable histoire de plumes, d’encre et de papier.

