Bibliographie générale de Daniel Fabre

Christine Bellan (dir.)

Ethnologie de la France et des mondes contemporains

Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, 2021​

Publication sur OpenEdition Books : 19 juillet 2021

EAN (Édition imprimée) : 9782735126781

EAN électronique : 9782735128372

Nombre de pages : 98 p.

Ce volume dresse une bibliographie générale – quoique nécessairement lacunaire, fondamentalement inachevée – de l’œuvre de Daniel Fabre.

Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Daniel Fabre (1947-2016) est une figure marquante de l’anthropologie française. Son insatiable curiosité le porte à étudier la littérature orale, le carnaval, les communautés rurales et la théorie de l’initiation, les écritures ordinaires, les formes modernes du culte de l’artiste et de l’écrivain, à aborder l’anthropologie des arts et de la littérature, à considérer l’histoire européenne du regard ethnologique, à promouvoir une ethnologie du patrimoine et à inscrire l’institution de la culture dans une approche anthropologique.

Fondateur, avec le préhistorien Jean Guilaine, du Centre d’anthropologie des sociétés rurales (devenu par la suite Centre d’anthropologie de Toulouse), il a structuré la recherche et l’enseignement de l’anthropologie à Toulouse par les nombreux séminaires qu’il y a donné jusqu’à la fin des années 1990. En 2000, il a participé à la création du Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la culture (Lahic) au sein de l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC UMR 8177, CNRS / EHESS), dont il a pris la direction en 2013. À partir de 1999, il a enseigné l’anthropologie des religions à l’université de Rome Tor Vergata. De 2004 à 2008, il fut président de la section 38 (« Anthropologie ») du Comité national de la recherche scientifique du CNRS. De 1993 à 1997, il a présidé le conseil de la mission du Patrimoine ethnologique du ministère de la Culture. Il a également contribué à fonder et dirigé l’ethnopôle Garae (Carcassonne). Membre du comité de rédaction de la revue Ethnologie française et de L’Homme. Revue française d’anthropologie, il a codirigé avec Jean Jamin la revue Gradhiva.

Sommaire

Jean-Pierre Piniès (1946-2018)

Préface. Daniel Fabre : un parcours ethnologique

I. Ouvrages

Ouvrages de Daniel Fabre

Directions et codirections d’ouvrages

Contributions à des ouvrages collectifs

Introductions, avant-propos, préfaces et postfaces d’ouvrages

Bibliographies

II. Revues et journaux

Articles de Daniel Fabre

Coordination de numéros de revues

Introductions et présentations, préfaces et avant-propos de numéros de revues

Comptes rendus d’ouvrages dans des revues

III. Rapports de recherche

Rapports de recherches

IV. Thèse

Thèse

V. Traductions

Traductions

VI. Comptes rendus de séminaires et comptes rendus de tables rondes

Comptes rendus de séminaires et comptes rendus de table ronde

VII. Disques et cassettes audio

Disques et cassettes

VIII. Films

Films

IX. Conférences

Conférences et entretiens

Prévus à paraître