Écrivain et dessinateur visionnaire, contemporain de Jules Verne, Robida a su mieux que personne imaginer le XXe siècle. Un livre de référence très richement illustré.

200 illustrations en couleur et en noir et blanc



Illustrateur et satiriste de génie à l’influence considérable, Albert Robida (1848-1926) est resté fameux pour ses fresques d’anticipation, comme Le Vingtième siècle ou La Vie électrique, ou pour ses grands dessins de presse. On voit parfois en lui un précurseur de la science-fiction, un prophète visionnaire des sociétés du XXe siècle, ou même l’inventeur avant l’heure de la télévision, du téléphone et du voyage en avion…

Contre ces raccourcis quelque peu anachroniques, cet ouvrage a pour ambition de replacer les grandes anticipations de Robida dans leur contexte, celui de la presse satirique et de ses cibles, mais aussi celui des logiques du rire au XIXe siècle : les transports, les médias, les femmes, la technophilie, les spectacles… c’est toute la culture de l’époque qui est passée au crible de sa verve satirique à travers une technique d’exagération qui le conduit à imaginer inlassablement ce que pourraient donner dans l’avenir les mutations qui transforment en profondeur le XIXe siècle finissant.

Chercheuse au CNRS à l’ENS de Lyon, Claire Barel-Moisan est spécialiste du roman du XIXe siècle, de la science dans la presse et la littérature, et du roman d’anticipation.

Professeur de Littérature à l’Université Paris Nanterre, Matthieu Letourneux est spécialiste des cultures populaires et médiatiques.