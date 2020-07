Édouard Glissant. Du poète au penseur,

Buata B. Malela,

Préface de Romuald Fonkoua,

Paris, éd. Hermann, coll. Savoir Lettres, 2020

570 pages — EAN : 9791037005007.

Le parcours social d’Édouard Glissant, l’analyse de sa pensée créatrice et de son discours littéraire développé entre 1950 et 2011, laissent transparaître l’existence de deux moments décisifs dans son traitement de la question du monde et du sujet : entre 1950 et 1981, le « temps du poète », et, entre 1982 et 2011, le « temps du penseur ». Ce parcours s’objective dans des choix qui ont orienté la conception de ses productions textuelles. Ces dernières expriment une poétique discontinue et confirment sa posture de poète et de penseur.

Buata B. Malela est maître de conférences HDR en littératures francophones à l’Université de Mayotte, membre du laboratoire Cérédi - Université de Rouen et chercheur associé à l’Université Libre de Bruxelles. Ses recherches portent sur les littératures francophones (Afrique, Antilles, Europe et océan Indien), la théorie de la littérature et les cultures populaires francophones (pop-musique).