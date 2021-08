Bruno Durocher: l'homme aux mille visages,

sous la direction de Gary D. Mole

Paris, collection "Caracteres", 2021.

EAN13 : 9782854466515 — 286 p.

Écrivain de langue française né en Pologne, Bruno Durocher, décédé en 1996, aurait eu 100 ans en mai 2019. Pour marquer le centenaire de sa naissance, la BnF Arsenal à Paris a accueilli en juin 2019 un colloque international autour de son œuvre. Les contributions dans le présent volume sont pour la plupart des versions remaniées des interventions de ce colloque.

Né Bronisław Kamiński à Cracovie en 1919, Bruno Durocher, de mère juive, fut élevé dans le catholicisme d'un père mort en uniforme autrichien à la fin de la Grande Guerre. À 15 ans il découvrit ses origines juives et "se convertit" au judaïsme avant de l'abandonner en faveur d'une vision communiste de la "question juive". Jeune homme précoce et passionné de poésie, à 17 ans il fut surnommé le "Rimbaud de la poésie polonaise" pour ses deux premiers recueils de poèmes Przeciw (Contre) en 1937 et Pieśni babarzyńcy (Les Chants d'un barbare) en 1938. Son avenir prometteur fut pourtant brutalement interrompu par la guerre. Arrêté en septembre 1939 à Gdynia près de Gdansk, Durocher connaîtra six longues années de camp de concentration comme prisonnier politique, à Stutthof d'abord, puis Sachsenhausen et Mauthausen. Libéré en 1945, seul survivant de sa famille, Durocher arrive à Paris avec la Croix rouge polonaise et décide d'y rester. Quatre années suffisent pour qu'il maîtrise la langue de son nouveau pays. En 1949 il publie chez Pierre Seghers son premier recueil de poésie en français, Chemin de couleur, salué par Eluard, Cendrars, Reverdy, Supervielle, Char, et d'autres encore. En 1950 il fonde avec Jean Follain, Jean Tardieu et André Frénaud la revue Caractères qui se doublera très vite de la maison d'édition du même nom, laquelle publiera dans les années qui suivront des poètes français et étrangers parmi les plus prestigieux de l'époque.

Deux fois lauréat du Prix de l'Académie française, Grand Prix de Poésie du Mont Saint-Michel en 1981 pour l'ensemble de son œuvre, et Prix Europe posthume en 1998, Bruno Durocher est principalement connu comme poète, et plus particulièrement pour les sept tomes de À l'image de l'homme, mais il est auteur également de romans et récits, de théâtre et d'essais. Son œuvre complète, sous la direction de Xavier Houssin et Nicole Gdalia, a récemment été publiée en quatre tomes aux éditions Caractères.

Table des matières

Introduction : Gary D. Mole : « Voici la vie qui surgit de la souffrance comme un jardin »

Première Partie : Bronisław Kamiński-Bruno Durocher : Juif baptisé, Catholique circoncis

1. Xavier Houssin : Les Racines catholiques de l’œuvre de Bruno Durocher

2. Daniel S. Larangé : Bronisław Kamiński dans l’ombre de Bruno Durocher : Analogie poétique entre un « Rimbaud » polonais et un « Tuwim » français

Deuxième Partie : L’Espéranto ou la fraternité d’une langue internationale

1. Sylvain Barrier : Poèmes en espéranto de Bronisław Kamiński

2. Jean-Claude Patalano : Mise en musique de trois poèmes en espéranto de Bronisław Kamiński

Troisième Partie : Bruno Kamiński-Durocher : Traducteur polonais et poète de langue française

1. Michał Obszyński : Entre le panafricanisme, la négritude et le francocentrisme : la place de l’anthologie Poezja Czarnej Afryki (1962) de Bruno Durocher dans l’espace des littératures noires au milieu du XXe siècle

2. Albert Mingelgrün : À la croisée des éditions de À l’Image de l’homme

3. Jadwiga Bodzińska-Bobkowska : Bruno Durocher : une écriture à envisager ou un visage à (d)écrire

Quatrième Partie : Bruno Durocher ou Bronisław Kamiński encore et toujours

1. Gary D. Mole : « Une plainte hallucinante et obsédante » : La Foire de Don Quichotte, ou le nez de Belzébuth

2. Amir Parsa : Anatomie partielle d’une traduction : la transcréation en anglais (américain ?) de et l’homme blanc écrivait son histoire... de Bruno Durocher

3. Patrick Hadjadj : Ni idoles, ni étoiles… de Bruno Durocher : l’infini est finalement beaucoup trop limité

Épilogue : Nicole Gdalia : Bruno Durocher, les livres de l’homme ou les paroles d’un Étranger

*

Voir le volume sur le site des éditions Caractères…