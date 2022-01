Les éditions Gallimard continuent la publication de la correspondance d'André Breton, entamée en 2016. Dans ce septième tome, la relation remplie d'estime entre le directeur de la N.R.F et le chef du groupe surréaliste livre toute son ambiguïté. Si on perçoit la fascination réciproque, depuis les premiers échanges jusqu'à la mort de Breton, la jalousie et l'incompréhension suscitent des crises. Le lecteur voit avec étonnement les lettres d'insultes succéder aux sollicitations et éloges. Y a-t-il eu, entre Paulhan et Breton, une occasion manquée ? Désir d'indépendance chez l'un, crainte de la Terreur littéraire de l'autre, les ont toujours opposés, depuis 1918 jusqu'à 1966. Ces divergences n'ont toutefois pas empêché une réelle entente autour de questions essentielles : pouvoir du langage, nécessité de la lecture, défense de Sade. Lorsque Breton meurt, Paulhan fait titrer : "Breton est mort. Tout est à recommencer." L'édition, précise, élégante et informée, de Clarisse Barthélémy donne une épaisseur certaine aux échanges des deux hommes en les inscrivant dans une perspective plus large et en exhumant un certain nombre de documents inédits. Fabula vous propose de feuilleter le volume...