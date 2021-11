Étonnante correspondance que celle qu’échangèrent, pendant plus de quarante ans, André Breton et Jean Paulhan : on y découvre la profonde complicité intellectuelle qui lia le chef de file du surréalisme au directeur de La NRF et les premiers feux de l’aventure surréaliste, à laquelle Paulhan a pleinement pris part à ses débuts, puis les rapports, faits de désirs et de tensions, entre l’avant-garde et l’institution. Ces lettres dévoilent enfin l’intimité d’une relation qui cherche, jusqu’au bout, la formule d’une amitié tant désirée par Breton, entre idéal révolutionnaire et besoin de reconnaissance.

On assiste ainsi à la poursuite de cette amitié « distante », traversée par nombre de grandes figures des lettres et des arts. C’est toute une histoire de la modernité qui s’écrit, et qui donne à mieux lire la pensée des deux auteurs, chacune éclairée d’un nouveau jour. Et si leur amitié n’est jamais parvenue à s’épanouir, du moins ces deux esprits se sont-ils rencontrés dans une même quête ardente des mystères de la pensée — mystères de l’inconscient pour l’un, de l’expression pour l’autre.

C. B.

