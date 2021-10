Culture and Politics in Brazil: a decade under review (2011-2020)



The period between 2011 and 2020 was marked by a number of milestone political events, such as Dilma Rousseff’s two-term administration – including the June 2013 protests and the 2016 presidential impeachment –, Michel Temer’s transitional administration, and the election of Jair Bolsonaro. Adopting an interdisciplinary approach, this special issue critically examines the way that relationships between culture and politics have been articulated in Brazil in connection with major national and/or global events over the past decade. The articles in this interdisciplinar dossier focus on reviewing key connections that defined culture and politics in Brazil over the past decade.



Published: 2021-10-02



Front Matter

Felipe Botelho Correa

PDF

Dossier

Daniela Vieira dos Santos, Mário Augusto Medeiros da Silva, Sandra Assunção

1-4

PDF (Português (Brasil))

as contradições comunicacionais dos movimentos sociais no Brasil, de Dilma Rousseff a Jair Bolsonaro

Luiz Signates, Maiara Raquel Campos Leal

PDF (Português (Brasil))

Carolina Falcão

29-48

PDF (Português (Brasil))

Gustavo Mesquita

49-76

PDF

Suzane Lima Costa

77-95

PDF (Português (Brasil))

Gustavo Gomes da Costa Santos

96-125

PDF

Åsne Håndlykken-Luz

PDF

Maximiliano Marques, Felipe Ferreira

PDF (Português (Brasil))

Daniela Silva de Freitas

176-195

PDF

Lilia Moritz Schwarcz

196-218

PDF (Português (Brasil))

Mariana Chaguri, Sávio M. Cavalcante, Michel Nicolau Netto

285-307

PDF (Português (Brasil))

Sara Freitas, Janine Targino, Leonardo Granato

219-239

PDF (Português (Brasil))

O neofascismo no Diário da catástrofe brasileira de Ricardo Lísias

Pedro Meira Monteiro

240-260

PDF (Português (Brasil))

Julien Figeac, Nathalie Paton, Angelina Peralva, Arthur Coelho Bezerra, Guillaume Cabanac, Héloïse Prévost, Pierre Ratinaud, Tristan Salord

261-284

PDF

ditadura e feminismos no Brasil e o projeto “História em Quarentena”

Natália Guerellus

PDF (Português (Brasil))

Varia

Guiomar de Grammont

329-339

PDF (Português (Brasil))

Milton Hatoum

340-342

PDF (Português (Brasil))

Monique Lima

PDF (Português (Brasil))

Dinha (Maria Nilda de Carvalho Mota)

348-352

PDF (Português (Brasil))

João Pinheiro

353-361

PDF (Português (Brasil))

Book Reviews

Mélanie Toulhoat

362-370

PDF (Português (Brasil))

Giovanna Henrique Marcelino

366-370

PDF (Português (Brasil))

General Articles

Luciana Pessanha Fagundes

371-388

PDF (Português (Brasil))