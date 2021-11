Guillaume-Thomas Raynal (1713-1796) est connu surtout comme l’auteur (en collaboration avec Diderot et d’autres écrivains) de l’Histoire philosophique des deux Indes, dont la première édition date de 1770 et qui est devenue rapidement un véritable bestseller. Raynal est également l’auteur de plusieurs autres ouvrages, les uns antérieurs à l’Histoire, les autres pendant la Révolution. La présente bibliographie, qui est le fruit de recherches effectuées dans une centaine de bibliothèques, se base sur les principes de la bibliographie matérielle classique et doit beaucoup à la perspective de l’histoire du livre. Elle fournit la description des éditions de tous les ouvrages de Raynal, y compris des traductions ; elle comporte également des précisions sur l’histoire de la publication des éditions originales et des rééditions et comprend aussi des sections consacrées aux pamphlets pour et contre Raynal ainsi qu’à d’autres documents contemporains relatifs à l’étude de son œuvre et de son rayonnement.

Comité éditorial : Cecil Patrick Courtney, directeur (Cambridge) ; David Adams (Manchester) ; Gilles Bancarel (Béziers) ; Daniel Droixhe (Bruxelles et Liège) ; Claudette Fortuny (Montpellier) ; Gianluigi Goggi (Pise) ; Iryna Kachur (Lviv) ; Hans-Jürgen Lüsebrink (Saarbrück) ; Nadine Vanwelkenhuyzen (Bruxelles).

Table des matières

Introduction