Bertrand Marquer (dir.),

« Dis-moi ce tu manges, je te dirai ce que tu es ».

Fictions identitaires, fictions alimentaires,

Presses Universitaires de Strasbourg, collection "Configurations Littéraires", 2020.

EAN13 : 9791034400621.

Formule la plus célèbre de Brillat-Savarin, l'aphorisme qui donne son titre à cet ouvrage délivre une vérité dont les discours anthropologique et sociologique se sont aujourd’hui emparés. Le lien entre les choix alimentaires et la construction d’une identité constitue en effet une problématique centrale où se croisent facteurs physiologiques et idéologiques. Cette interaction traverse également la littérature, sensible à la fois aux discours normatifs sur la nutrition et à la part d’imaginaire sollicitée par l’incorporation alimentaire.

À travers l’analyse des implications et conséquences de cet aphorisme et l’exploration des fictions auxquelles il a pu fournir un principe de composition, ce volume souhaite constituer cette mise en œuvre alimentaire en objet d’étude littéraire et répondre aux questions suivantes : Quelle est la place que l’œuvre littéraire accorde à l’alimentation dans la légitimation de déterminismes sociaux, sexuels ou raciaux ? Que disent les choix alimentaires des croyances représentées ? Dans quelle mesure participent-ils de la construction du personnage et de la mise en place d’une axiologie, voire d’une imagologie littéraire ?

SOMMAIRE

Bertrand Marquer, Introduction

I. La pensée du ventre

Christine Ott, Gastrologiques (Rousseau, Hegel, Sartre, Barthes)

II. Symbolique alimentaire et sémiologie du personnage

Juliette Benamron, Les personnages juifs ou le fantasme de la dévoration : tous des « gobent-sec » ?

Éléonore Reverzy, Pour une sémiologie alimentaire. Le cas de L'Éducation sentimentale de Flaubert

Édouard Marsoin, Bartleby : le scribe de la faim

Francine Gerhard-Krait et Marie Lammert, Identités sociale et individuelle dans Les Rougon-Macquart : étude outillée des verbes de manducation

III. Normes identitaires et écarts alimentaires

Geneviève Sicotte, Traces, rémanences et réinventions. Les gastronomies autochtones dans la littérature au Québec

Yves Gagneux, Regard sur les femmes à table, ou de l'appétit des anges dans la littérature française du XIXe siècle

Tina Harpin, Exil, perte et réinventions de soi : cuisine et disparition dans quatre romans antillais

Flavia Bujor, Nourriture, corps national, et assimilation : (dé)faire le genre, la « race », la classe en mangeant

Anne Isabelle François, Des corps qui cuisinent et des corps cuisinés

IV. Choix alimentaires et fables auctoriales

Yves-Michel Ergal, Le Livre de cuisine d'Alice Toklas

Priya Wadhera, Manger chez Perec : le geste anti-madeleine dans La Vie mode d'emploi

Laurent Camerini, Fictions alimentaires chez Maryline Desbiolles : là où l’écrit mijote un entre-deux

Guillaume Gomot, Les nourritures tragiques du Parrain 3

Agathe Torti Alcayaga, Le pain et la raison : évolution de la métaphore nutritionnelle dans l’œuvre d’Edward Bond

V. Géopolitiques culinaires

Guy Ducrey, Patapoufs et Filifers d’André Maurois et Jean Bruller (1930) : géopolitique et anthropologie de l’alimentaire entre deux guerres

Alexia Gassin, La cuisine géopolitique et identitaire de Wladimir Kaminer

Magali Kabous Duretz, Cuisine et dépendance. La « castronomie » pendant et après la guerre froide

Bibliographie critique

Index