Bernardin de Saint-Pierre

Œuvres complètes. Tome II. Voyages, Volumes I et II

édition de Philip Robinson, Izabella Zatorska, Angélique Gigan, Vladimir Kapor, Jean-Michel Racault

sous la direction de Jean-Michel Racault

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque du XVIIIe siècle, 2019

EAN : 9782406092377

1410 pages, 2 volumes

69,00 €

Comme tous les volumes des Œuvres Complètes, ce tome consacré aux Voyages de Bernardin de Saint-Pierre en Méditerranée, dans l’Europe du Nord et dans les îles de l’océan Indien comportant de nombreux inédits et un appareil critique étendu se propose de renouveler la connaissance de l’auteur et de l’œuvre.

Table des matières