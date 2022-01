Traduction de Bertrand Rougé.

Ce livre a fait date. Arnold Berleant y pose, de manière limpide, les bases d'une esthétique environnementale, écologique et relationnelle. Sa conception se fonde sur la notion d'engagement esthétique qui retourne la conception traditionnelle et kantienne selon laquelle l'attitude esthétique est celle de la contemplation désintéressée. Le sujet percevant n'est plus un spectateur à distance. Il est un participant, un contributeur actif engagé au cœur d'un champ esthétique continu qu'il occupe et qu'il fabrique. Analysant de nombreux exemples notamment puisés dans les pratiques artistiques expérimentales du XXe siècle, Berleant donne ainsi un rôle accru au corps, à l'espace et à la culture. Diverses modalités de l'engagement et de la participation esthétiques sont ici envisagées pour décrire les expériences spécifiques du paysage, de l'architecture, de la littérature, de la musique, de la danse et du cinéma.

Ouvrage publié avec le soutien du laboratoire ALTER de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.

Préface de l'édition française



Préface originale (1991)



Introduction…



Esthétique et expérience

Expérience et théorie en esthétique

L'unité de l'expérience esthétique

L'engagement dans les arts

Le regardeur dans le paysage

L'architecture comme design environnemental

Le mot et le lecteur

La génération musicale

La danse comme performance

L'art et la réalité

La réalité cinématographique

Les réalités de l'art

Épilogue - L'art et la fin de l'esthétique