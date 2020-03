Benjamin Andréo, Alistair Rolls, Clara Sitbon et Marie-Laure Vuaille-Barcan (dir.)

Boris Vian, l’adaptateur adapté

Hermann, 2020.

Hors-Collection

ISBN : 979 1 0370 0146 7

Prix : 28 €

Date de parution : 8 avril 2020



Le nom de Boris Vian est connu de tous, surtout depuis les célébrations qui entourent le centenaire de sa naissance. Boris Vian, plus que le trublion germanopratin icône de la culture populaire française de l’après-guerre, est aussi et avant tout l’un des auteurs les plus prolifiques de son époque, romancier, poète, dramaturge, chroniqueur, critique musical, chansonnier, peintre, traducteur, scénariste, et ’pataphysicien. Pourtant, depuis le colloque de Cerisy en 1976 et la publication de ses œuvres complètes dans la prestigieuse collection La Pléiade en 2010, il semblerait que, à quelques exceptions près, les études universitaires se soient spécialisées dans des analyses réduites à un seul genre et toujours empreintes d’éléments biographiques. Ce volume propose de déroger à la règle et d’adopter de nouvelles perspectives sur l’identité multiple de l’œuvre de Vian. En privilégiant un angle interdisciplinaire, nos contributeurs en révèlent la transmédialité, grâce à l’apport de leurs spécialités respectives, de la littérature classique, au cinéma, en passant par les arts graphiques et la traduction. Cette approche innovante propose des pistes pour la recherche vianienne qui renouvelleront l’interprétation de l’œuvre de cet auteur protéiforme.

Table des matières

Introduction : Boris Vian, polymathe centenaire et intemporel

Benjamin Andréo, Alistair Rolls, Clara Sitbon, Marie-Laure Vuaille-Barcan

Partie 1 – Vian Cinématographique

Chapitre I. Michel Gondry : vianiste, fétichiste, transadaptateur

Par Alistair Rolls et Clara Sitbon

Chapitre II. L’Écume des jours de Michel Gondry, ou l’adaptation arrache-cœur

Par Caroline Julliot

Chapitre III. Le métro-maison et l’art de la transmédiation dans L’Écume des jours : de Vian à Gondry

Par Gemma King

Partie 2 – Vian (icono)graphique

Chapitre IV. L’Automne à Pékin, ou la transmédialité mise en scène.

Par Alistair Rolls, Clara Sitbon et Emma Hamilton

Chapitre V. Un ratage réussi : L’adaptation graphique d’Et on tuera tous les affreux par Alain Tercinet

Par Gabriel Tremblay-Gaudette

Chapitre VI. Boris Vian et Vernon Sullivan, ou la représentation iconographique d’une impossible contiguïté.

Par Clara Sitbon

Partie 3 – Vian para- et inter-textuel

Chapitre VII. Vian traducteur de Chandler

Par Marie-Laure Vuaille-Barcan

Chapitre VIII. Boris Vian et les Hussards: les Chemins buissonniers de la culture de la Quatrième République.

Par Nicholas Hewitt

Ce livre est dédié à la mémoire de Nicholas Hewitt, Professeur Émérite de littérature et histoire françaises à l’Université de Nottingham au Royaume-Uni. Il est décédé pendant le processus éditorial de cet ouvrage. Il fut celui qui permit à toute une génération d’étudiants britanniques de découvrir, d’apprécier et d’aimer Boris Vian.

Liste des éditeurs et contributeurs :

Benjamin Andréo

Emma Hamilton

Nicholas Hewitt

Caroline Julliot

Gemma King

Alistair Rolls

Clara Sitbon

Gabriel Tremblay-Gaudette

Marie-Laure Vuaille Barcan