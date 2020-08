Béatrice Didier,

À l’extrême de l’écriture de soi. Les derniers textes autobiographiques de J.-J. Rousseau

Rosenberg & Sellier, collection "Biblioteca di Studi Francesi", 2020.

EAN13 : 9788878858091.

Rousseau, avec les Confessions, n’a pas fini d’explorer les profondeurs de son moi, d’autant que ce moi, vivant, ne cesse de se heurter à de nouveaux événements, de rencontrer de nouvelles souffrances ou de nouveaux bonheurs. Les Dialogues, les Rêveries sont le fruit d’une démarche consciente d’un écrivain qui expérimente diverses formes d’écriture; il se libère de la chronologie au profit du délire et du rêve; il préfère les coups de sonde du fragment à la continuité du récit. Dans ces expériences extrêmes de l’exploration du moi, il s’interroge et nous interroge sur l’identité, la mémoire, le statut de la littérature, toutes questions qui n’ont cessé de hanter notre XXe siècle, et risquent de connaître une acuité toujours renouvelée au XXIe.

Béatrice Didier est professeur émérite à l’École normale supérieure (rue d’Ulm). Elle a écrit de nombreux ouvrages, articles, contributions à des colloques sur la littérature française du XVIIIe et du XIXe. Elle s’intéresse tout particulièrement aux écritures du moi (Le journal intime, PUF; Stendhal autobiographe, PUF) et aux questions de l’identité (Chateaubriand: une identité trinitaire, Rodopi, 2019). Elle dirige, aux éditions Champion, la publication des Œuvres complètes de Chateaubriand et celle des Œuvres complètes de George Sand.

Indice

Préambule. Des Dialogues aux Rêveries

1. Continuité et divergences

2. La composition des derniers textes autobiographiques

de Rousseau

La genèse des Confessions. Chronologie des Dialogues. Vers les Rêveries.

3. Diverses formes de l’écriture de soi: destinataire

et structure

La lettre. Le récit de vie. Le dialogue. La rêverie.

1ère partie

Rousseau juge de Jean Jacques

I. Le procès

1. L’imaginaire du procès

Images mythiques. Le contexte judiciaire de l’époque. La notion de preuve.

2. L’éloquence judiciaire

Tradition antique, et tradition des orateurs sacrés. Convaincre. Un plaidoyer bien construit. L’utilisation des lieux de la rhétorique. L’ironie. Rythme oratoire et allitérations. Oralité.

Appendice. J.-J. Rousseau et Servan

II. La réalité de la persécution et du complot

Situation historique. Les deux phases du complot. Le Sentiment des citoyens. Avant et après le Sentiment des citoyens. Autres adversaires. Un contexte de combat.

III. L’écho amplifié

L’angoisse de J.-J. Rousseau. Les images du complot dans les Dialogues. Images de la persécution. Images animales. La monstruosité. Images sado-masochistes. Pulsions de mort.

IV. Créer des personnages

“Le François”. “Les Messieurs”. “Rousseau”. Qui est “J.J.”?. Portraits et caricatures. Le “J.J.” de ces “Messieurs”. Le “J.J.” de “Rousseau”. Le vrai “J.J.”. Les divers niveaux du dialogue.

V. La quête de l’identité dans les Dialogues

Absence de récit. Absence de “pacte”. Un texte fou?. Une architecture très solide.

VI. L’identité par la musique

La visite au musicien. Activité musicale de J.-J. Rousseau. La musique preuve d’identité. La réconciliation par la musique. Le mythe d’Orphée.

VII. L’identité par la totalité de l’œuvre

1. Les fausses attributions

Les rééditions fautives. Publications désavouées. Citations tronquées. L’angoisse de l’écrivain.

2. Les arguments de “Rousseau”: l’unité de l’œuvre

La réponse du troisième dialogue. Puissance de l’écrit. La bouteille à la mer.

3. Fragilité de l’écrit

L’obsession du devenir du manuscrit. L’annonce des Rêveries.

2ème partie

Les Rêveries du promeneur solitaire

Des cartes à jouer aux Rêveries

Les cartes à jouer: problématique. Un réservoir d’idées et de thèmes: œuvre autonome ou fichier?

I. «Un informe journal de mes rêveries»

Un journal?. L’informe?. Un recueil. Fantaisie et structure.

II. «Le rêveur en prose»

Conditions nécessaires. Déroulement de la rêverie. Un manuel du parfait rêveur

III. La vérité du moi

Dichtung und Wahrheit. Se connaître. Jouir de soi ou l’art du bonheur.

IV. Loin des autres

Un moi divisé. Les ténèbres des persécutions. Des échos lointains de la fête. Le pouvoir du solitaire. Le lecteur. La signification politique de la solitude.

V. Le temps

Plusieurs régimes temporels. Le souvenir rêvé: un souvenir récrit. “L’île chérie”. Le choix d’une écriture lyrique.

VI. L’espace

Itinéraires. Mouvements centrifuges et mouvements centripètes. Vers l’immobilité de la dixième Promenade. L’espace intérieur. La description. L’infiniment petit: la botanique.

Appendice. Rousseau et la botanique

Rousseau et Linné. Les herbiers. Botanique et musique.

VII. Les Rêveries, méditations philosophiques?

Un itinéraire spirituel. Le pari de Dieu. Une morale de la passivité. La religion de J.-J. Rousseau à la fin de sa vie. L’expression d’un mysticisme dans le texte.

Deux expériences extrêmes de l’écriture de soi

Bibliographie succincte des Dialogues et des Rêveries

Manuscrits. Imprimés.