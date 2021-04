Charles Baudelaire

Les Fleurs du mal, de 1868 à 2021

édition établie par Pierre Brunel, membre de l’Institut

Calman-Lévy, 2021

EAN : 9782702182888

Prix en euros TTC: 39.00 €

Pages : 320

Parution : 24/03/2021





À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire, les éditions Calmann-Lévy ont choisi de rééditer Les Fleurs du mal, dans l’édition dite définitive publiée par leur fondateur Michel Lévy en 1868.



Il importe ici de souligner que cette édition avait été voulue par Baudelaire, qu’il l’avait préparée, mais que la maladie et sa mort prématurée (1867) l’ont empêché d’en voir l’aboutissement.



Il y avait travaillé très tôt, avec Michel Lévy et avec son frère Calmann. Après la mort de Baudelaire, en accord avec sa mère et ses autres héritiers, Michel Lévy fait paraître « l’édition définitive » des Fleurs du mal en décembre 1868. Cette

édition fut la plus fréquemment utilisée à la fin du xixe siècle et encore au début du xxe, – en particulier par Apollinaire.



Pierre Brunel reprend donc cette édition, en maintenant les textes complémentaires qui y figuraient (la longue notice de Théophile Gautier et un appendice de textes de divers auteurs constitué par Baudelaire lui-même). Il y adjoint les poèmes publiés à Bruxelles en 1869 sous la forme d’un Complément. On dispose ainsi de l’ensemble du recueil voulu par Baudelaire, soigneusement revu et corrigé, qui permet d’apprécier cette édition, la plus complète.



On trouvera dans le volume une étude suivie des relations entre Baudelaire et les éditions Michel Lévy frères, puis des éléments de préface, d’information, et un appareil de notes pour chacun des poèmes.

