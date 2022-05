La grande aventure des Entretiens de La Garenne Lemot autour de L'héritage gréco-latin se termine aujourd'hui avec sa XXIIIe livraison. Jackie Pigeaud est décédé, mais le présent ouvrage témoigne partout de sa présence active autour de deux questions et de deux convictions. Qu'est-ce qui relie le savoir et la création ? En quel sens sommes-nous encore grecs, sommes-nous encore romains ? L'œuvre de Jackie Pigeaud et les amis chercheurs réunis autour de lui ont répondu avec la conviction selon laquelle savoir et création ne sont pas des résultats mais des modes de sublimation par lesquels nous nous dépassons. Ils ont répondu également avec l'idée selon laquelle, entre les Grecs et les Romains et nous, il n'y a pas seulement des ruptures mais des continuités qu'une philologie exigeante permet de comprendre en libérant une « science de l'imaginaire culturel » et une poétique dont l'exercice nous aide à vivre. Jackie Pigeaud écrivait : « Faut-il donc tant d'espace pour voyager ? Celui de ma bibliothèque me suffit. Je ne suis pas un explorateur. L'idée même m'en fait rire. Mais dans ma bibliothèque, je suis un aventurier, un corsaire qui aime l'abordage. » C'est à cet abordage tout pacifique - mais érudit, profond, utile - des œuvres et des aspects les plus anciens et les plus neufs de notre culture que le lecteur est ici invité.

avec le soutien de l'Association Les Entretiens de la Garenne Lemot, du laboratoire L'AMo (L'Antique le Moderne) de Nantes Université, du Conseil départemental de Loire Atlantique et de la Mairie de Nantes

SOMMAIRE

Présentation. Le gai savoir de la mélancolie

Introduction. Quel dialogue avec les Anciens à l'âge des algorithmes conçus pour penser et même sentir à notre place ?

Portraits de Jackie Pigeaud : l'union du sublime et de la mélancolie

Dialogue entre Anciens et Modernes : liens de parenté, appuis et relais

Une science de l'imaginaire culturel : philologie décapante et rêverie instruite

Conclusion. Le fait poétique

