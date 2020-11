La littérature de jeunesse par ses textes

Le présent manuel propose une immersion en littérature de jeunesse – univers bien moins lisse et rassurant qu’il n’y paraît. À travers des extraits de genres, d’époques et d’aires géographiques variés, il offre des repères contextuels, des outils théoriques et des pistes méthodologiques pour analyser les textes de littérature de jeunesse.

L’étude à la loupe de « classiques » et de textes moins connus, du XVIIIe siècle à nos jours, met en évidence les évolutions, les spécificités et les visées (éducatives, morales, récréatives, esthétiques) de la littérature de jeunesse. À qui est destiné le texte de jeunesse ? Sur quelles conceptions de l’enfance et de l’adolescence repose-t-il ? Quelles normes et quels stéréotypes contribue-t-il à véhiculer ou à bousculer ? En quoi les choix éditoriaux et traductifs orientent-ils sa réception ? Quels liens entretient-il avec les textes de littérature dite générale ?

Cet ouvrage collectif, par ses approches diversifiées (littérature, linguistique, études de genre, didactique, génétique, traductologie…) prouve que le texte de jeunesse, loin d’être en marge de la littérature, mérite d’être analysé comme un texte à part entière. Les 26 analyses du manuel procèdent par étapes clairement balisées. Les enjeux et les dates clés de la littérature de jeunesse sont rappelés dans l’introduction. Un index notionnel facilite la navigation d’un texte à un autre. Un encadré bibliographique, à la fin de chaque analyse, propose des prolongements pour explorer une œuvre ou une thématique et élargir la réflexion à d’autres arts.

1. Stéphanie-Félicité Du Crest, comtesse de Genlis, La Bonne mère, Théâtre à l’usage des jeunes personnes, les libraires associés, 1780, 2 vol., tome 2, Acte II, scène 2, p. 247-249 (par Marie-Emmanuelle Plagnol, UPEC)

2. Arnaud Berquin, L’Ami des enfants, chez Pissot et T. Barrois, 1782-1783 (par Jeanne Chiron, Université de Rouen - Normandie)

3. Alexandre Dumas, Le Capitaine Pamphile [1834-1839], Gallimard, « Folio classique », 2003, Chapitre XVII, p. 248-249 (par Sarah Mombert, ENS Lyon)

4. Hans Christian Andersen, La Reine des neiges (conte en sept histoires) [1844], texte intégral, traduction d’Ernest Grégoire et Louis Morland, appareil pédagogique établi par Anne Leteissier, Magnard, 2018 (par Dominique Peyrache-Leborgne, Université de Nantes)

5. Les Malheurs de Sophie, chapitre XIII « Les Loups », [La Bibliothèque Rose illustrée, Hachette, 1859], illustrations de Horace Castelli, Gallimard, « Folio Junior », 1977, p. 83-84 (par Isabelle Nières-Chevrel, Université de Rennes)

6. Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland (1865), Martin Gardner (dir.), The Annotated Alice: The Definitive Edition, Penguin, 2000, p. 67-69 ; Traduction : Jacques Papy, Alice au pays des merveilles (Éditions Pauvert, 1961), Alice au pays des merveilles et De l’autre côté du miroir, Gallimard, « Folio classique », 1994, p. 105-107 (par Virginie Douglas, Université de Rouen - Normandie)

7. Jules Verne, L’Île mystérieuse [1875], 1re partie, chapitre X, Gallimard, « Folio classique », 2010, p. 161-163 (par Daniel Compère, Université Sorbonne Nouvelle)

8. G. Bruno, Le Tour de la France par deux enfants [1877], Belin, 1985, chapitre XXI, p. 44-45 (par Guillemette Tison, Université d’Artois)

9. Hector Malot, Sans famille [1877-1878], extrait du chapitre I, « Au village », Le Livre de Poche « Classiques », 2018, p. 11-12 (par Francis Marcoin, Université d’Artois)

10. Johanna Spyri, Heidis Lehr- und Wanderjahre, Perthes, 1880 et trois traductions : Camille Vidart, Heidi, une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment, H. Georg, 1882 ; Charles Tritten, Heidi. La Merveilleuse histoire d’une fille de la montagne, Flammarion, 1933 ; Luc de Goustine et Alain Huriot, Heidi. Monts et merveilles, L’École des loisirs, 1979 (par Mathilde Lévêque, Université Sorbonne Paris Nord)

11. Joséphine-Blanche Colomb, Mon oncle d’Amérique, Hachette, 1890, p. 53-54 (par Marion Mas, Université de Lyon 1)

12. Robert Desnos, « L’éléphant qui n’a qu’une patte », La Ménagerie de Tristan [1932], Destinée arbitraire, Poésie / Gallimard, 1975, p. 139 (par Émilie Frémond, Université Sorbonne Nouvelle)

13. C. S. Lewis, Le Monde de Narnia. Le Cheval et son écuyer [The Horse and his Boy, 1954], traduction de Philippe Morgaut, Gallimard Jeunesse, « Folio junior », 2008, p. 38-40 (par Anne Isabelle François, Université Sorbonne Nouvelle)

14. Olivier Py, La Jeune Fille, le Diable et le moulin, L’École des loisirs, « Théâtre », 1995, scène 9, p. 41-44 (par Bénédicte Milland-Bove, Marie Sorel et Camille Noûs, Université Sorbonne Nouvelle).

15. Joël Jouanneau et Marie-Claire Le Pavec, Mamie Ouate en Papoâsie. Comédie insulaire [1989], Actes Sud-Papiers, « Heyoka Jeunesse », 1999, scène 4 « le masque », p. 15-16 (par Aline Marchand, Université Sorbonne Nouvelle)

16. Wajdi Mouawad, Pacamambo, Leméac – Actes Sud-Papiers, « Heyoka Jeunesse », 2000, scène 6, p. 36-38 (par Adeline Chave, Université Sorbonne Nouvelle)

17. François Rabelais, Gargantua [1534], extraits choisis et traduits du vieux français par Christian Poslaniec, illustrations de Ludovic Debeurme, Milan jeunesse, 2004, chapitre II, p. 8-9 (par Nancy Oddo, Université Sorbonne Nouvelle)

18. Jacques Roubaud, « Rondeau des rondeaux », Rondeaux, poésies, Gallimard, 2009, « Folio cadet ». Illustrations de Dominique Corbasson, Monique Félix et Elene Usdin, p. 50-51 (par Nathalie Koble, ENS Ulm)

19. Rascal, Paul Honfleur, dessins d’Alfred, Éditions d’édune, 2009 (par Claire Doquet, Université Sorbonne Nouvelle).

20. Neal Shusterman, Le Goût amer de l’abîme [2015], chapitre 4 « C’est comme ça qu’ils finissent par t’avoir », traduction de Lilas Nord, Nathan, 2018 (par Anaëlle Touboul, Université Sorbonne Nouvelle)

21. Tahar Ben Jelloun, Le Terrorisme expliqué à nos enfants, Seuil, 2016, p. 11-12 (par Lisa Romain, Université de Lille 3)

22. Éric Pessan, Dans la forêt de Hokkaido, L’École des loisirs, « Médium + », 2017, p. 21-22 (par Marie Bonnot, Université Sorbonne Nouvelle)

23. Marie-Catherine Mérat, « Un portrait-robot lu dans le cerveau », Science & Vie Junior n° 338, novembre 2017, p. 42-45 (par Sandrine Reboul-Touré, Université Sorbonne Nouvelle)

24. Carole Thibaut, La Petite Fille qui disait non, L’École des loisirs, « Théâtre », 2018, p. 34-38 (par Audrey Lemesle, Université Sorbonne Nouvelle)

25. Elizabeth Acevedo, The Poet X, HarperTeen, 2018, p. 368. Traduction de Clémentine Beauvais, Signé Poète X, Nathan, 2019, p. 85 (par Constance Robert-Murail, Université Gustave Eiffel et Aliyah Morgenstern, Université Sorbonne Nouvelle)

26. Sylvain Levey, Aussi loin que la lune, « 1. La vallée des Cinq Lions », Éditions Théâtrales, « Théâtrales Jeunesse », 2019, p. 9-12 (par Sybille Lesourd, Sorbonne Université)

