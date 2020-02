Qu’est-ce que le temps?

Baptiste LE BIHAN

Vrin, 2019

128 p.

9 EUR

ISBN: 978-2-7116-2932-9

La philosophie contemporaine du temps voit s’affronter deux conceptions du temps : celle du devenir qui identifie la réalité naturelle à un présent en constant renouvellement et celle de l’univers-bloc qui assimile la réalité naturelle à un espace-temps étendu dans quatre dimensions. Cette dernière approche implique notamment que les événements qui nous semblent passés et futurs sont tout aussi réels que les événements présents et que les êtres humains, bien que mortels, sont des êtres éternels. L’auteur défend cette théorie de l’univers-bloc en montrant que le raisonnement philosophique et les avancées les plus récentes de la physique contemporaine s’accordent à montrer que ce monde quadri-dimensionnel est bel et bien le nôtre.

Baptiste Le Bihan est chercheur et enseignant à l’Université de Genève.

