Edmond Rostand, poète de théâtre

Dirs. Bertrand Degott, Olivier Goetz, Hélène Laplace-Claverie

Presses Universitaires de Franche-Comté, 2021

385 p.

20 EUR

ISBN : 978-2-84867-780-4

DESCRIPTION

L’extraordinaire célébrité d’Edmond Rostand et de sa pièce Cyrano de Bergerac, en France et à l’étranger, en 1897 comme aujourd’hui, n’a d’égale que la méconnaissance qui entoure l’œuvre multiforme de cet auteur. Une équipe pluridisciplinaire de vingt chercheurs explore ici les différents aspects de l’œuvre théâtrale, poétique mais aussi architecturale de Rostand, en mettant en lumière sa dimension spectaculaire, ses résonances littéraires, son ancrage dans une époque complexe et ses nombreux prolongements, du cinéma à la bande dessinée. Cent ans après la mort de Rostand, on ne cesse de redécouvrir un artiste à la fois populaire et mésestimé, longtemps victime de préjugés et de malentendus.

SOMMAIRE

Avant-propos

Bertrand Degott, Olivier Goetz, Hélène Laplace-Claverie

ROSTAND À L’ŒUVRE. LA MAISON ET L’ATELIER DU POÈTE

Habiter chez Rostand (La Maison des Amants)

Olivier Goetz

Concilier l’inconciliable : Arnaga, maison d’écrivain, musée ou site touristique ?

Béatrice Labat

Arnaga : rêve d’écrivain, œuvre d’architecte

Claude Laroche

Comment faire des vers avec du théâtre (et réciproquement)

Bertrand Degott

L’atelier du poète : maladie du siècle et obsession de l’échec chez Edmond Rostand

Géraldine Vogel

UN THÉÂTRE DE TOUS LES POSSIBLES

Vers et prose dans Les Romanesques

Bertrand Degott

Dramaturgie de la fenêtre. La Princesse lointaine et au-delà

Guy Ducrey

La Princesse lointaine d’Edmond Rostand : une transposition dramatique « lyriquement épique »

Jean-Michel Caluwé

La Samaritaine et La Dernière Nuit de Don Juan. Amour sacré et amour profane dans le théâtre de Rostand

Sue Lloyd

Le poétique et le dramatique dans L’Aiglon

Nathalie Macé

Chantecler ou les deux tableaux

Patrick Besnier

Chantecler, les coupures de l’acte III

Michel Forrier

La Dernière Nuit de Don Juan dans l’histoire du mythe : entre romantisme et modernité

Yves Landerouin

INÉPUISABLE CYRANO

Lectures politiques de Cyrano de Bergerac

Jeanyves Guérin

L’énigme du panache

Clémence Carrité

L’alexandrin de Cyrano

Benoît de Cornulier

Edmond Rostand et l’opérette

Jean Bourgeois

Rostand et le cinéma : une œuvre populaire

Àngels Santa Bañeres

ADAPTATIONS, RÉÉCRITURES, AVATARS

Chantecler et les avant-gardes. La version de Jean-Christophe Averty

Patrick Besnier

L’Aiglon (1937), version opéra : la fabrique du livret

Pascal Lécroart

Cyrano chorégraphié

Hélène Laplace-Claverie

Le « modèle Cyrano ». Allusion, adaptation et transposition dans la littérature de jeunesse

Élodie Bouygues

Les produits dérivés de l’œuvre d’Edmond Rostand

Béatrice Labat

