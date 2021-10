Les textes littéraires de la Renaissance, tels que les Essais de Montaigne, ont permis d'approcher ici le territoire du privé à la Renaissance. Contemporaine des mouvements de réforme religieuse et de l'émergence de l'absolutisme, l'émancipation des consciences coïncide avec l'intériorisation de la loi morale. L'exigence d'une sphère privée répond au besoin d'intimité et d'introspection, nécessaire à un jugement plus libre. Les "cachettes du coeur" ou "cachettes des sages" évoquent ici un abri où penser par soi-même.

L'étude s'articule en 3 parties :

I) Les Questions religieuses : l'aveu pénitentiel et le choix d'une religion

II) L'Espace social, l'arène politique et la sphère privée : étude de trois auteurs de nouvelles (Bonaventure des Périers, Marguerite de Nvarre et Pierre Boaistuau)

III) Les Engagements dans la vie publique et les choix du privé : les Essais de Montaigne

Voir sur Fabula le détail de la Table des matières…