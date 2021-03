Le cinquième mur : Formes scéniques contemporaines & nouvelles théâtralités

B. Boisson, L. Fernandez, E. Vautrin

Les Presses du réel, 2021.

255 p.

ISBN: 978-2378962128

20 euros

Après 2000, une nouvelle génération d'artistes émerge dans le paysage théâtral et chorégraphique. Libres héritier·ière·s des avant-gardes, habitué ·e·s aux dialogues entre les arts, lecteur·rice·s de sciences humaines et circulant dans toute l'Europe, il·elle·s renouvellent formes et récits et reconsidèrent la fonction de la scène dans – et face à – la société.

Certaines de leurs créations sont encore désignées par ce qu'elles ne sont pas ou plus (non narratives, « postdramatiques », relevant de la « nondanse »), ou regroupées sous le mot générique de « performance » – alors même qu'elles se distinguent des pratiques pour lesquelles ce terme a été adopté au cours des années 1970. Elles mobilisent des éléments habituellement associés à la théâtralité tels que les masques, les figures, la dramaturgie ou la relation entre scène et salle.

Issu d'un séminaire accueilli au théâtre Nanterre-Amandiers de 2014 à 2017, cet essai fait apparaître la singularité de ces œuvres en entrant dans leurs dynamiques et l'expérience esthétique qu'elles suscitent : elles nous invitent dans les mondes qu'elles composent, travaillant différents types d'attentions et interrogeant finalement ce que le fait même de représenter met en jeu. L'ouvrage croise des entretiens avec des metteur·e·s en scène et chorégraphes et des études de leurs spectacles.



Entretiens avec Romeo Castellucci, Daria Deflorian & Antonio Tagliarini, Mette Ingvartsen, Stefan Kaegi, Latifa Laâbissi, Nature Theater Of Oklahoma, Philippe Quesne, Milo Rau, Tiago Rodrigues, Eszter Salamon.