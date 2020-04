Le 16e siècle

Bartolomé Bennassar

Jean Jacquart

Jean-Pierre Goubert

Annie Gresles

A. Colin

Parution : 15/01/2020

EAN : 9782200626143

Pages : 528

Préparé par la vive fermentation du 15e siècle finissant et fécondé par les voyages d’exploration qui mettent le vieux monde occidental en contact avec d’autres civilisations, le 16e siècle apparaît comme une période riche d’événements, en conflits, en transformations et renouvellements politiques, économiques, philosophiques et artistiques. Avec lui naissent les Temps Modernes. Aux débuts de ce siècle, marqué par de hautes aspirations morales et philosophiques, succède une période de troubles – politiques et religieux – et de doutes à l’échelle européenne comme mondiale.

L’époque n’en reste pas moins celle de la nouveauté : les moyens donnés à l’Europe pour dominer le monde, l’organisation de l’État dans un cadre national, l’affirmation de la conscience individuelle…, autant d’éléments que le Grand Siècle va établir et développer.

Table des matières

Préface : Les temps modernes : à la recherche d'une définition (Pierre Goubert)

Introduction : La naissance du monde moderne à la fin du XVe siècle



I. Mesures du siècle

1. Les mutations économiques

2. La révolution spirituelle

3. Les réformes religieuses



II. « Le beau seizième siècle »

4. Une puissance à l'échelle mondiale : l'Empire de Charles Quint

5. Rivaux et ennemis

6. Les autres mondes

7. Tensions et conflits



III. Le temps des troubles

8. La rupture des équilibres

9. La fin rêve de l'unité impériale

10. La France déchirée

11. Les progrès de l'Angleterre

12. L'affrontement des nationalismes