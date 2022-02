Comment est pensée ou repensée l'expérimentation à deux, en couple ? Y-aurait-il à cet égard une spécificité liée au monde des avant-gardes ou des néo-avant-gardes ? Qu’est-ce « deux » ? Deux est égal à un plus un, l’unisson d’un multiple : la vie artistique n’est sûrement pas la même avant le couple, pendant la vie commune du couple et après, s’il y a séparation. Si deux est un tout, c’est sans doute aussi et surtout sur « l’entre deux » qu’il faut s’attarder, afin d’y observer les modalités de jaillissement de la création : quel type de relation suscite la créativité au sein de ces couples ? Les questions autour de la création de deux, à deux ou au pas de deux sont complexes, et elles concernent également la réception des œuvres, et notamment sur la reconnaissance et le regard extérieur posé sur le travail émanant du couple d’avant-garde. Nous présentons dans ce volume treize études de cas de créations à deux, issues d’un colloque consacré aux couples des avant-gardes organisé à Nice les 10 et 11 octobre 2019 dans le cadre du projet «Relire les Avant-gardes».

Sommaire



Introduction

Beatrice Baglivo, Barbara Meazzi, Serge Lorenzo Milan 7



Verso una teoria di coppia: il « sistema delle forze » di Marinetti e Benedetta

Stefano Bragato 13



Mino et Bruna Somenzi vs Filippo Tommaso et Benedetta Marinetti : couples d'artistes en regard dans les revues Futurismo, Sant'Elia et Artecrazia

Jean-Philippe Bareil 31



Else Lasker-Schüler e Herwarth Walden : due nella Berlino espressionista

Monica Biasiolo 47



« Tu es mon animatrice ». Une relecture du couple Robert et Sonia Delaunay

Margarete Zimmermann 71



Raoul Hausmann et Hannah Höch. Le couple Dada à Berlin

Hans T. Siepe 103



Lumières et ombres : le pas de deux d'Antonin Artaud et Génica Athanasiou

Ioana Alexandrescu 121



Paul et Nusch Éluard dans la musique de Francis Poulenc

Alessandro Maras 133



« Our feelings jumped together ». Roger Fry negli scritti di Vanessa Bell

Lia Giachero 147



Vanessa et Clive Bell, un couple hypothétique

Gérard-Georges Lemaire 159



L’écrivain et la peintresse : un solo a due voci

Bahia Dalens 175



Józef Jarema/Maria Jarema. Józef Jarema/Marie Sperling. Influences, échanges, fascinations

Karolina Czerska 197



Espaces du couple : « collaboration idéale » et création personnelle chez Ilse et Pierre Garnier

Marianne Simon-Oikawa 215



3 couples ça fait 6 & 1 peu +(Les bébés d’Ana)

Julien Blaine 241



Index 253

Résumés / Riassunti / Abstracts 261

Bio-bibliographie des auteurs 269