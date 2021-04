Bessem Aloui, Sony Labou Tansi. Folies romanesques

Paris : L'Harmattan, "Culture africaine", 2021.

294 p.

EAN 9782343167503

29,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

« En Afrique subsaharienne, le fou mène une existence axiale » écrit Bessem Aloui dans l'introduction de son ouvrage. L'expression est saisissante. Ce livre explore ce paradoxe d'une folie à la fois destructrice et créative susceptible de mettre en tension, un espace, une temporalité et une écriture. Dans le combat qu'il engage au sein de son époque, Sony Labou Tansi choisit résolument le côté de la vie. Bessem Aloui rend compte de la démesure de la folie qui naît dans les trous de silence de l'ordre mondial. La folie est chez Sony Labou Tansi un foyer de distorsion. Elle crée son propre centre à partir duquel doit se réagencer tout un environnement social, écologique et cosmique. Par sa démesure même, la folie nous fait signe. Elle est au coeur de la puissance d'interpellation de la littérature de Sony.

Docteur en Langue, Littérature et Civilisation Françaises, enseignant à la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba, et chercheur associé au Laboratoire « Études Maghrébines, Francophones, Comparées et Médiation Culturelle », Bessem Aloui est auteur de plusieurs publications consacrées essentiellement aux littératures africaine et haïtienne de langue française.