Sono qui raccolti alcuni degli studi più significativi di Aurelio Principato, finora sparpagliati in periodici o volumi collettanei. Riuniti, essi disegnano tre distinti percorsi di ricerca: parigini, perché elaborati respirando la gioia dei soggiorni francesi e nelle lunghe sedute di studio in rue de Richelieu. La prima sezione riguarda poeti e testi francesi, da Villon ai mistici del primo Seicento. La seconda, due romanzieri del Settecento, Prévost e Laclos. La terza, relativa all’oratoria della Rivoluzione francese e l’immagine che ne hanno elaborato gli scrittori romantici, si pone in modo ancora più marcato sotto il segno della retorica. Alle diverse applicazioni di quest’ultima agli studi letterari, nell’ottica francese del secondo Novecento, sono dedicate le riflessioni che chiudono un volume caratterizzato da una sensibilità costante alla dimensione stilistica e volto all’inquadramento dei testi nel loro contesto storico-culturale.