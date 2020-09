Aude Bonord et France Marchal-Ninosque (dir.),

Les colloques secrets de Claude Louis-Combet,

Presses universitaires de France-Comté, collection "Annales littéraires", 2020.

EAN13 : 9782848677798.

Ce volume rassemble les actes du colloque consacré à l'écrivain Claude Louis-Combet, à l'occasion de la remise de ses manuscrits à la Bibliothèque nationale de France. Ils sont enrichis d'un entretien avec l'auteur et de plusieurs inédits.

L’écriture peut-elle relier lorsqu’elle trouve son origine dans le sentiment d’une déliaison ? Tel est le paradoxe qui constitue le nœud de la réflexion d’un volume rassemblant plusieurs études sur les colloques intérieurs de Claude Louis-Combet avec l'Autre: autres époques, textes, artistes, de Rembrandt à Dado. Ces voix intérieures animent fortement la création du romancier qui évoque un dialogue des inconscients entre l’homme de lettres et l’artiste, mort ou vivant, dont il évoque l’œuvre et tente de transcrire les impressions qu’elle laisse en lui. Plusieurs inédits viennent enrichir ce volume, dont Danaé et deux chapitres retranchés de Bethsabée, au clair comme à l’obscur présentés par l’auteur.

Sommaire

Aude Bonord, Introduction

1. Les voix intérieures

France Marchal-Ninosque, Claude Louis-Combet, dadophile et dadolâtre ou l’apocalypse selon Dado

Sara Di Santo Prada, Claude Louis-Combet et Pierre Bassard, le pinceau en devenir de plume

Stéphanie Boulard, Claude Louis-Combet – Rembrandt, Bethsabée, naguère et à jamais

Héloïse Cabiron, « Dans le petit atelier » de Claude Louis-Combet : la fabrique de Bethsabée, au clair comme à l’obscur

Myriam White- Le Goff, Claude Louis-Combet, Le Moyen Âge et l’intériorité

Alain Romestaing, La Sœur du petit Hans de Claude Louis-Combet : cheval de batailles

Céline Morlot, Regards et miroirs, les doubles de Blesse, ronce noire

Pierre-Antoine Fabre, Ce qu’on (ne) peut (pas) voir, ce qu’on (ne) peut (pas) écrire

Marion de Lencquesaing, Claude Louis-Combet, éditeur de Marie-Madeleine

Dominique de Courcelles, Adresse à Claude Louis-Combet : votre Recours au mythe, O Nox Mater.

2. Entretiens et inédits

Claude Louis-Combet, Table ronde à la Bibliothèque nationale de France

Id., Entretien avec Aude Bonord

Id., De Danaé à Pasiphaé, divagation sur l’inspiration mythologique chez Rembrandt

Id., Danaé (inédit, premier chapitre)

Id., Danaé, Bethsabée, une approche de la transparence en son obscurité

Id., Danaé (inédit, second chapitre)

Id., Magdeleine aux cheveux de lin

Id., Soixante-deux ans de bibliographie (1957-2019)

Index nominum