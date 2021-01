Atlantide, n° 11 :

"Récits et représentations d’apocalypses"

sous la direction de Paul-André Claudel & Frédéric Le Blay.

Université de Nantes, 2021. EAN13 : 22763457.

Depuis 2015, le programme ATLANTYS interroge l’imaginaire de la fin du monde et l’expérience de la catastrophe. Programme de recherche interdisciplinaire et international porté par l’Université de Nantes et piloté par le Centre François Viète (Épistémologie, Histoire des sciences et des techniques), il réunit plusieurs équipes de recherche en France et à l’étranger. Son objectif primordial étant d’étudier de manière analytique et critique les fondements et les ressorts de l’imaginaire de la mort de l’humanité ou de la fin du monde, il se veut notamment une réflexion utile au sein des débats contemporains sur l’avenir de la planète et de ses populations. Les travaux menés jusqu’à présent ont couvert différentes questions comme celles de la relation des populations avec leur environnement naturel, de leur réaction face aux désastres ou catastrophes de grande ampleur qui émaillent leur histoire, de l’expression et des représentations liées à l’angoisse de la (...)

... Lire la suite de la présentation du numéro...

Table des matières

L’annonce de la fin du monde dans les Oracles Sibyllins

Christine DUMAS-REUNGOAT

Les larmes de Scipion, la destruction des villes et la fin des empires dans l’antiquité : lectures antiques des catastrophes

Estelle BERTRAND

L’absence d’une vision de fin du monde et la perception de la catastrophe par les coréens

Hayoun CHO & Jeong-Houn SON

Sur la genèse des visions apocalyptiques de Gérard de Nerval

Yutaka TAKAGI

Le prophète Jonas, Terminator et Kant entrent dans un bar : sur le pouvoir des récits eschatologiques dans la théologie et dans la littérature de science-fiction

Ana PETRACHE

Quelle Apocalypse dans le cas d’une apocalypse zombie ? généalogies et analogies du religieux dans la culture zombie

Lionel OBADIA

Les morts, le survivant et les vivants : tradition, transmission, trahison

Laurent VANNINI

Survie et survivance des valeurs dans Seuls et The girl who owned a city

Annick PELLEGRIN

Conclusion - Les mots de la fin

Paul-André CLAUDEL

Volume intégral - Récits et représentations d’apocalypses

Frédéric LE BLAY & Paul-André CLAUDEL