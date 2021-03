Arts et Savoirs, n° 14

"Styles de pensée, pensées du style. Écrire le vivant au XIXe siècle",

LISAA éditeur, 2021. EAN13 : 2258093X.

Ce numéro réunit à la fois des articles sur l’écriture littéraire et des articles sur l’écriture scientifique au XIXe siècle, qui tous intègrent des images, des métaphores, des savoirs qui appartiennent aux sciences de la vie et de la nature. Il aborde la question du style non pas d'un point de vue linguistique et stylistique mais d'un point de vue épistémologique.

Sommaire

Gisèle Séginger

Introduction [Texte intégral]

Gisèle Séginger

Flaubert : des savoirs du vivant à la pensée en style [Texte intégral]

Flaubert: from living knowledge to thinking in style

Azélie Fayolle

Style et métaphores naturalistes : le projet renanien d’une embryogénie de l’esprit humain [Texte intégral]

Naturalistic style and metaphors : Ernest Renan’s project of an embryogenesis of the human spirit

Marta Sukiennicka

Charles Nodier et la tour de Babel des sciences [Texte intégral]

Charles Nodier’s scientific Tower of Babel

Bénédicte Percheron

Écrire l’histoire naturelle au xixe siècle : le style de Félix-Archimède Pouchet [Texte intégral]

Writing Natural History in the 19th Century: the style of Félix-Archimède Pouchet

Eudes Huyghe

Pierre Boitard : écrire le vivant dans le Musée des familles [Texte intégral]

Pierre Boitard: writing about life in Musée des familles

Carmen Husti

Romans d’anticipation et vulgarisation scientifique. Les enjeux du dialogue éditorial Verne-Hetzel [Texte intégral]

Science Fiction and Popular Science. The issues of editorial dialogue between Verne and Hetzel

Marine Riguet

Un style « au service de la vérité » : la critique littéraire de la seconde moitié du xixe siècle [Texte intégral]

A Style “in the Service of Truth”. Literary Criticism in the Second Half of the 19th Century

François Caillau

Écrire le vivant. Pour une correspondance entre pensée et style dans l’Essai sur les données immédiates de la conscience d’Henri Bergson [Texte intégral]

Writing the living. For a correlation between thinking and style in the Essai sur les données immédiates de la conscience by Henri Bergson.