Arthur en Europe à la fin du Moyen Âge. Approches comparées (1270-1530)

sous la direction de Christine Ferlampin-Acher

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2020

EAN : 9782406098690

293 p. — 23,00 €

La matière arthurienne des XIVe et XVe siècles est européenne. Croisant médiévisme et comparatisme, ce volume aborde les littératures française, galloise, italienne, ibérique, anglaise, scandinave, germaniques, tchèque, dans des études sur les personnages, la poétique et les enjeux idéologiques.

