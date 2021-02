La vie sociale des choses – Les marchandises dans une perspective culturelle

Edité par Arjun Appadurai

Avant-propos de Nancy Farriss.

Essais de Arjun Appadurai, C. A. Bayly, Lee V. Cassanelli, William H. Davenport, Patrick Geary, Alfred Gell, Igor Kopytoff, William M. Reddy, Colin Renfrew, Brian Spooner.



Traduction de l'anglais (américain) par Nadège Dulot.



Publié avec la collaboration de Laurence Bertrand Dorléac – Centre d'Histoire de Sciences Po

et le concours de la Fondation de France.

Les Presses du Réel

paru en septembre 2020

400 p. — 30.00 € — EAN : 9782378961664



La signification que les individus donnent aux choses repose nécessairement sur les transactions et les motivations humaines, et plus particulièrement sur la façon dont ces choses circulent et dont on en fait usage. Grâce aux essais de spécialistes en anthropologie sociale et d'historiens, ce livre construit un pont entre l'histoire sociale, l'anthropologie culturelle et l'économie et marque une étape majeure dans notre compréhension des fondements culturels de la vie économique et de la sociologie de la culture. Il trouvera un écho chez les anthropologues, les historiens des sociétés, les économistes, les archéologueset les historiens de l'art.

Les contributeurs de cet ouvrage examinent comment les choses sont vendues et échangées au sein de divers environnements culturels, passés et présents. En se concentrant sur des aspects de l'échange culturellement définis et des processus de circulation socialement régulés, les essais de ce livre visent à mettre au jour les façons dont les individus trouvent de la valeur dans les choses et dont ces dernières donnent de la valeur aux relations sociales. En envisageant les choses comme dotées d'une vie sociale, les auteurs nous livrent une nouvelle façon de comprendre comment la valeur est extériorisée et recherchée. Ils évoquent un grand éventail de biens – des tapis orientaux aux reliques sacrés – afin de démontrer que la logique sous-jacente à la vie économique quotidienne n'est pas si éloignée des principes de la circulation des objets exotiques et que la distinction entre les économies contemporaines et les économies plus distantes moins complexes est moins marquée qu'on ne le croit. Comme l'écrit Arjun Appadurai dans son introduction, derrière l'apparente infinité des besoins humains et la multiplicité des formes matérielles se cachent en réalité des mécanismes sociaux et politiques complexes, mais spécifiques, qui régulent les goûts, les échanges et le désir.

Sociologue culturaliste et anthropologue, spécialiste de l'Asie du Sud, reconnu comme théoricien majeur de la modernité et de la mondialisation, Arjun Appadurai (né en 1949 à Bombay) est professeur d'anthropologie à l'université de Pennsylvanie. Il est l'auteur de Worship and Conflict Under Colonial Rule (1981).

Sommaire

Avant-propos de Nancy Farriss

Préface de Arjun Appadurai



Première partie. Vers une anthropologie des choses



1. Introduction. Marchandises et politique de la valeur

Arjun Appadurai



2. Pour une biographie culturelle des choses : la marchandisation en tant que processus

Igor Kopytoff



Deuxième partie. Échange, consommation et exhibition



3. Deux types de valeur dans les îles Salomon orientales

William H. Dav enport



4. Des nouveaux venus dans le monde des biens : la consommation chez les Muria Gond

Alfred Gell



Troisième partie. Prestige, commémoration et valeur



5. Varna et l'émergence de la richesse dans l'Europe préhistorique

Colin Renfrew



6. Marchandises sacrées : la circulation des reliques au Moyen Âge

Patrick Geary



Quatrième partie. Régimes de production et sociologie de la demande



7. Tisserands et marchands : l'authenticité d'un tapis oriental

Brian Spooner



8. Le khat : évolution de la production et de la consommation d'une marchandise quasi-légale dans la Corne de l'Afrique

Lee V. Cassanelli



Cinquième partie. Transformations historiques et codes des march andises



9. Structure d'une crise culturelle : penser le tissu en France avant et après la Révolution

William M. Reddy



10. Les origines du mouvement swadeshi (production domestique) : le tissu et la société indienne, 1700-1930

C. A. Bayly

Évitons la formule rebattue du livre qui n’aurait « rien perdu de son actualité ». Évidemment, concernant certaines thématiques, au vu des évolutions technologiques et économiques des dernières décennies, l’ouvrage collectif The Social Life of Things, dirigé par l’anthropologue Arjun Appadurai, paru en 1986 aux éditions Cambridge University Press et traduit aujourd’hui en français (La vie sociale des choses, aux Presses du Réel), peut paraître daté. Mais la force des problèmes théoriques qu’il soulève et son ambition interdisciplinaire – histoire, anthropologie, archéologie, économie – en font indéniablement un classique.