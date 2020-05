Aristide de Gondrecourt, Mademoiselle de Cardonne,

présentation de Barbara T. Cooper avec la collaboration de Roger Little

L'Harmattan, collection "Autrement Mêmes", 2020.

EAN13 : 9782343203300.

Publié en 1853, cinq ans après l’abolition définitive de l’esclavage dans les colonies françaises, Mademoiselle de Cardonne est un roman qui met en scène la situation politique et militaire à Saint-Domingue à la veille de l’expédition du général Leclerc (1802). Pourtant, l’Histoire ne sert que de toile de fond à une aventure familiale et sentimentale malgré les dates, lieux, noms et scènes qui ponctuent le roman et qui sont destinés à suggérer un passé historique réel où Dessalines joue un rôle majeur et Toussaint Louverture est aussi présent. L'auteur, A. de Gondrecourt, fut à la fois militaire et écrivain.

Lire un extrait…

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION par Barbara T. Cooper … … v

Un roman historique et sentimental … … viii

Masculinité et militarisme … … … ix

Dessalines … … … … … xi

Des femmes en amour et en guerre … … … xiii

Gondrecourt et Gobineau … … … xv

La Rémédios, un avatar féminin d’Atar-Gull ? … xviii

La réception et la fortune de Mademoiselle de Cardonne xx

Pourquoi lire Mademoiselle de Cardonne aujourd’hui ? … xxiv

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE … … … xxvii

Mademoiselle de Cardonne … … … 1

ANNEXES : … … … … … 235

1 : A. de Gondrecourt, « Un officier de la République » … 237

2 : Article sur Dessalines (Michaud, Biographie universelle) 247

3 : Victor Schoelcher, « Le poison » … … 255

*

Autres textes disponibles dans la même collection présentés par le même éditeur sur des sujets annexes:

Les Massacres de Saint-Domingue, ou L’Expédition du général Leclerc, de Prosper et Anicet-Bourgeois,

pièce inédite, présentation de Barbara T. Cooper, « Autrement Mêmes », Paris, L’Harmattan, 2019.

et Échos de Saint-Domingue : nouvelles du XIXe siècle, t. II, Auteurs variés,

Textes choisis et présentés par Barbara T.Cooper, « Autrement Mêmes », Paris, L’Harmattan, 2020.