Antoine Cibirski, Les Chroniques Tadjikes.

« Les Chroniques Tadjikes » se déroulent dans le pays du soleil voilé et « des plus lointaines », ces cités tellement anciennes qu’elles étaient déjà là pour Alexandre de Grand y épousant la princesse Bactriane Roxanne. C’est le pays où se crée une continuité entre Mazda, Zarathoustra, Bouddha, Dieu et Allah. La proscrite de Pâques y veille, ainsi que la Dame Rouge d’Ismael, aux côtés de Hanoumi Nour et des vigilants Noëlophiles. Les Tsiganes s’y appellent Mougats, « les opprimés forts ».

Les puissances s’y concentrent, discrètement. Aux marches de l’Afghanistan se joue un « petit jeu ». L'ours russe fatigué laisse s’étendre le dragon chinois. Le « tunnel de la mort » préfigure les nouveaux corridors et routes de la soie virtuelles. Le Pamir n’y est pas mort. Ce pays est bien la Perse orientale. Perse, mais sunnite? Pas totalement, car la Dame rouge des montagnes est Ismaélienne. Les femmes se préparent, face à un tadjik tragique jouant des couteaux sous des souzanis vieillis.

Les joueurs de polo tirent des cadavres de chevreau dans des champs de coquelicots, et de pavot. Lutte, Soumalac et Marco Polo deviennent des logos.