Échos de Saint-Domingue : Nouvelles du XIXe siècle, 2 vols.

Prés. t. 1 : Grégory PIERROT ; t. 2 : Barbara T. COOPER,

L'Harmattan, collection "Autrement Mêmes", 2020.

EAN13 : 9782343202389 et 9782343202396.

Les conflits qui mènent à l’indépendance d’Haïti en 1804 laissent des traces indélébiles dans l’histoire et la culture françaises. Il aura fallu deux siècles d’oublis systématiques pour diminuer l’importance que l’ancienne colonie française, ses habitants et son histoire auront eue dans l’imaginaire français au XIXe siècle.

En proposant une sélection de textes sur Saint-Domingue et Haïti publiés par une variété d’écrivains entre le Premier et le Second Empire, les deux volumes d'Echos de Saint-Domingue : nouvelles du dix-neuvième siècle visent à donner un aperçu d’un corpus conséquent mais bien trop méconnu.

Table des matières t. 1

de Falaiseau, Histoire de Mesdemoiselles de Saint-Janvier Sophie Doin, Blanche et Noir Vernes de Luze, Le Créole Auguste Jal, Dévouement Élisa Souty, L’Incendie du Port-au-Prince Ignace Nau, Esquisses haïtiennes : Isalina, ou Une scène créole Alexandre de Saillet, Les Deux Dernières Blanches de Saint-Domingue Louise Boyeldieu d’Auvigny, Souvenirs : la traite des nègres Gabriel Dantragues, Le Legs d’un nègre

Table des matières t. 2

Taxile Delord, L’Ombre L. Roseval, Monsieur de Caradeu (Les Antilles en 1785) Alexandre Duboy, Augustin, ou la révolte de Noirs. XVIIIe siècle Paul Féval, Le Mendiant noir ANNEXE : Le véritable M. de Caradeux