Meyer Schapiro

Vico sur les arts visuels

Édition et traduction d'Anna Eleanor Signorini

Paris, Classiques Garnier, coll. « L'Europe des Lumières », n° 94, 2025.

Dans son essai inédit (Vico sur les arts visuels, 1976-1996), Meyer Schapiro relie les idées de Vico à des œuvres d’art anciennes, modernes et contemporaines, ainsi qu’à des penseurs ayant influencé les études artistiques, philosophiques, psychologiques et anthropologiques entre 1750 et 1996.

