Éditorial

Réunissant cinq études fines, alertes, rigoureusement informées, Philosophie de la photographie. De l’empreinte naturaliste à l’objet théorique est la présentation de la manière originaire dont la philosophie se réalise en travaillant, encore et toujours, la question du temps et de l’instant, de l’espace et de la composition spatiale, du visage et de la personnalité, du sujet singulier et de la communauté politique : dès lors qu’elle prend acte de l’irruption de l’image photographique dans la vie de la pensée et de ses effets sur cette vie ; dès lors qu’elle prend acte de l’irruption du medium technique de l’image et de ses effets sur l’abord du réel.

Qu’un medium technique modifie et affine l’œil et le regard de l’homme, cela n’est pas nouveau. Le télescope recula les limites imposées à l’œil aimanté par l’infini du cosmos, de même que le microscope pour le regard inlassablement tourné vers l’infiniment petit. Il en va tout autrement avec l’image photographique et le medium technique. Ils impliquent, eux aussi, l’œil et le regard, mais ils les impliquent dans un moment particulier : celui de l’instant photographique, lequel n’est ni un instantané ni un arrêt ou une suspension du temps. Or l’instant lui-même se trouve du même coup propulsé sur le devant de la scène philosophique, où il s’envisage désormais du point de vue de son incidence, inédite, dans la vie de l’homme. Habité par toute la puissance évocatrice de la langue allemande, Goethe en avait déjà eu l’intuition quand il mit sur les lèvres de Faust : « Demeure donc, Instant (Augenblick), tu es si beau ! ». Augenblick associe en effet l’œil (Auge) et le regard (Blick) qui, ensemble, posent et décomposent le flux du temps et les éléments de tout espace en se jouant de leurs continuités et discontinuités, ceci dans la conscience trouble que l’esprit courbe de Chronos imprègne tout. En ce sens, l’instant photographique met à mal, pour nous, tant l’esthétique kantienne de la Critique de la raison pure que le chemin phénoménologique husserlien de constitution du sens. L’approche même du temps et celle de l’espace sont dès lors à reconsidérer et, avec elles, tout le programme de la philosophie. […]

Dossier

Philosophie de la photographie

De l’empreinte naturaliste à l’objet théorique. Avant-propos

Carole Maigné

L’arrêt de mort

Notes sur le temps photographique

Emmanuel Alloa

Montrer des causes et des effets : visages et photographies

Lambert Wiesing

La radicale « caméra-réalité » de Siegfried Kracauer

Carole Maigné

Possibilité et limites d’une philosophie photographique

Une lecture de Nakai Masakazu

Michael Lucken

Les dispositifs réflexifs de Patrick Tosani

Guillaume Le Gall

Varia

L’anthropologie phénoménologique de Hans Blumenberg

Conscience et histoire

Nicola Zambon

La dialectique et l’État

Gramsci, Hegel et les néo-idéalistes italiens

Yohann Douet

Nuance et distinction chez Nietzsche

Paul Valadier

*

Bulletin cartésien LI

Centre d’études cartésiennes (Sorbonne Université)

Centro Dipartimentale di Studi su Descartes Ettore Lojacono (Università del Salento)

Bibliographie internationale critique des études cartésiennes pour l’année 2020



*

