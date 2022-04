Bordeaux. Université Bordeaux Montaigne. France

Nous vous invitons à nous envoyer votre proposition détaillée avant le 30 mai 2022

(titre, résumé d’une vingtaine de lignes, corpus, bibliographie) à :

dominique.deblaine@u-bordeaux.fr



Les articles seront à envoyer avant le 5 novembre.





Nous proposons ce colloque dans le cadre des manifestations scientifiques du CELFA en vue d’interroger l’œuvre d’écrivains, parfois peu ou pas assez reconnus, que l’on pourrait considérer, à bien des égards, comme précurseurs, novateurs, initiateurs, des éveilleurs de conscience, oubliés, voire des laissés pour compte et/ou des mal-aimés. Il s’agira d’étudier leur place et leurs apports dans l’histoire littéraire et linguistique, intellectuelle, culturelle et politique, mais également la réception de leurs œuvres.



Les écrivains qui retiendront notre attention sont ceux dont la particularité, la complexité de leur œuvre et/ou leur volonté d’indépendance en font souvent ceux que l’histoire littéraire éprouve des difficultés à appréhender et/ou à classer. De ce fait, leurs œuvres sont tantôt d’une diffusion restreinte, tantôt d’une lecture simplificatrice et d’une connaissance limitée. Toutefois ces auteurs « en souffrance », sont de ceux qui ont pourtant ouvert des voies nouvelles, certains notamment avec le souci de croiser le politique, le philosophique et l’esthétique.



Pour l’aire Caraïbe, on peut penser à titre d’exemple, entre autres, à Paulette Nardal, Jeanne Nardal, précurseures de la Négritude, à Sonny Rupaire, Monchoachi, Max Rippon, non seulement pour leur poétique mais également pour la défense de la langue créole, à Guy Tirolien, André Schwarz-Bart, Suzanne Césaire, Xavier Orville, Vincent Placoly, Tony Delsham, Alfred Parépou, Marie Vieux Chauvet, Anthony Phelps, Franketienne, Marie-Célie Agnant, Mimi Barthélémy …, mais également à René Maran, premier écrivain noir à recevoir le Prix Goncourt (1921) pour son roman Batouala, mais dont le nom demeure essentiellement associé à celui-ci, éclipsant ainsi le reste de son œuvre, peut-être plus éveilleuse de conscience.



Pour l’aire Afrique, les littératures maghrébines francophones comptent parmi leurs écrivains précurseurs des pionniers peu lus, peu étudiés alors que leur œuvre est riche et éclairante (Malek Haddad, Rabah Belamri, Salah Garmadi, Tahar Djaout), des initiateurs oubliés perçus à tort comme des auteurs d’un seul livre (Jean Amrouche, Jean Sénac, Ahmed Sefrioui, Mohamed Choukri), des écrivains aux œuvres entre deux langues (Nabile Farès et Hawad), des découvreurs négligés tels Chems Nadir, des écrivains novateurs dont les œuvres demeurent peu explorées (Malek Alloula, Habib Tengour, Latifa Ben Mansour, Mourad Djebel) et tous ceux que l’exil semble avoir ensablés (Nourredine Aba, Hawa Djabali, Jamel Eddine Bencheikh, Rachid Mimouni, Zaghloul Morsy, …).



Les Belles-Lettres subsahariennes recèlent des pionnières de la littérature féminine très peu connues du grand public et souvent même de la critique telles que Thérèse Kuoh-Moukory et Marie-Claire Matip auteure du premier roman publié par une femme en Afrique subsaharienne francophone (Ngonda, 1956). Exception faite d’Amadou Hampaté Bâ, la plupart des auteurs subsahariens dont l’œuvre comporte une dimension ethnographique ou historique sont très peu étudiés alors qu’elle est aussi importante tant du point de vue thématique que poétique (Jean Malonga, Benjamin Matip, Joseph Brahim Seid, Ousmane Socé, Nazi Boni, Jean Ikelle Matiba). D’autres écrivains comme Camara Laye, Seydou Badian, Olympe Bhêly-Quenum, s’ils sont très (re)connus et enseignés, sont souvent considérés comme les auteurs d’un livre : L’Enfant noir pour le premier, Sous l’orage pour le second et Un piège sans fin pour le dernier.



Les littératures arabes du Maghreb et d’Afrique ont vu un regain d’intérêt pour quelques-unes de leurs pionnières comme May Ziadé, ou encore Enayat Zayyat, à travers le roman que lui a consacré Iman Mersal, traduit en français par Richard Jacquemond. Mais plusieurs autres auteures de fiction ou de poésie sont encore dans l’ombre, même si elles ont fait l’objet d’un recensement soigneux dans L’Encyclopédie de l’écrivaine arabe (2004). Nous pensons aussi aux nombreux auteurs originaires de pays, comme l’Egypte et du Proche-Orient, qui sont tenus en marge de ces « centres » intellectuels du monde arabe peu connus et peu étudiés en dehors de leur pays d’origine. On peut citer en exemple, le Tunisien Al-Bašῑr Hurayyif. De plus, en Égypte même, tous ces écrivains contemporains à l’image de Naguib Mahfouz ou même Gamal al-Ghitany relégués à un second plan, en dehors des frontières de leur pays.



Sans que cela soit limitatif, nous proposons d’examiner :

· leur apport en les resituant dans leur temps et leur culture

· leurs relations, leurs métiers (en quoi ont-ils eu une influence sur leur écriture ?)

· leurs options littéraires (genres, thèmes, styles…), leur trajectoire

· leurs engagements

· la réception de leur œuvre dans les institutions universitaires et dans la presse

· la transmission de leur œuvre, leur héritage réel, latent, mais également imaginé (dans quelle mesure sont-ils des références littéraire et/ou politique ?)

· les malentendus qu’a pu susciter leur œuvre en les mettant en perspective avec les enjeux politiques, sociaux, culturels, littéraires

· les échos de leur œuvre et de leurs pensées politiques

· mémoire et institutions ; les processus de consécration, de légitimation et d’oubli

· écrivain/écrivaine ; inclusion/absence

· des pistes à même de mettre à jour de nouvelles lignes interprétatives

· entre autres...





Bibliographie indicative



ABŪ ĠᾹZĪ ʽImād, ʽAŠŪR Radwā, BERRADA Mohamed, ĠAZŪL Feryāl, MIKDᾹŠĪ Hasnā’ et RAŠĪD Amīna, Dākira li-al-Mustaobal – Mawsū’a al-kātiba al-ʽarabiyya (1823-199), vol. 2 et 3, Le Caire, 2004.

ANTOINE Régis, La Littérature franco-antillaise, Haïti, Guadeloupe et Martinique, Paris, Karthala, 1992.

BOURDIEU Pierre, Les Règles de l’Art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Le Seuil, 1992.

CANVAT Karl et LEGROS Georges, (dir.), Les Valeurs dans/de la littérature, Presses Universitaires de Namur, Namur, 2004.

CASANOVA Pascale, La République des Lettres, Paris, Seuil, 1999.

CHANCÉ Dominique, Rémy Nainsouta. Écrits créoles (1941-1948), Paris, Karthala, 2004.

CHAULET-ACHOUR Christiane, (dir.), Le Féminin des écrivaines SudS et périphériques, Paris, CRTF et CICC, 2010.

CHAULET-Achour Christiane, Anthologie de la littérature algérienne de langue française, Paris, Bordas, 1990.

CITTON Yves, Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires ? Paris, Éd. Amsterdam, 2007.

COMPAGNON Antoine, La Littérature pour quoi faire ? Paris, Collège de France, Fayard, 2007.

CORZANI Jack, Dictionnaires encyclopédique Désormeaux, 7 volumes, 2 thésaurus, Fort-de-France, 1999

DEBLAINE Dominique, ABDELKADER Yamna, CHANCÉ Dominique (dir.), Transmission et théories des littératures francophones. Diversité des espaces et des pratiques linguistiques, Pessac et Pointe-à-Pitre, PUB et Jasor, 2008.

DÉJEUX Jean, La Littérature maghrébine d'expression française, Paris, PUF, « Que sais-je ? » n°2675, 1992.

DELAS Daniel, Voix nouvelles du roman africain, Paris, Université Paris X, 1994.

DERRIDA Jacques, L’Écriture et la Différence, Paris, Le Seuil, 1967.

DIOP Cheikh Anta, Nations nègres et culture, Paris, Présence africaine, 1955.

Diop Papa Samba, Archéologie littéraire du roman sénégalais, 3 tomes, Frankfurt, Verlag für Interkulturelle Kommunikation, 1995.

ECCO Umberto, Lector in fabula. Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les textes narratifs, Paris, Grasset, 1979.

ECCO Umberto, De la littérature, Paris, Grasset, 2003 (1re éd. Sulla letteratura, 2002).

EMINA Antonnelle, (dir.), Léon-Gontran Damas. Cent ans en noir et blanc, Paris, CNRS, 2014.

Khatibi Abdelkébir, Maghreb pluriel, Paris, Denoël, 1983.

FONKOUA Romuald, HALEN Pierre, Les Champs littéraires africains, Paris, Karthala, 2001.

Fontaine Jean, La Littérature tunisienne contemporaine, Paris, Éditions du CNRS, 1991.

GAUVIN Lise, Écrivain francophone à la croisée des langues, Paris, Karthala, 1997.

GEFEN Alexandre, BOUJU Emmanuel, MACÉ Marielle, HAUTCŒUR Guiomar, Littérature et exemplarité, (dir.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007.

GLISSANT Édouard, Introduction à une poétique du divers, Paris, Gallimard, 1996.

GLISSANT Édouard, Poétique de la Relation, Paris, Gallimard, 1990.

GOLDMANN Lucien, Pour une sociologie du roman, Paris, Gallimard, 1964.

HERZBERGER-FOFANA Pierrette, Littérature féminine francophone d’Afrique noire. Suivi d’un Dictionnaire des romancières, Paris, Harmattan, 2000.

JAUSS Robert Hans, Théorie de la réception, effet esthétique, Paris, Gallimard, 1978.

JOUVE Vincent, Poétique des valeurs, Paris, PUF, 2001.

Koné Amadou, Des textes oraux au roman moderne. Études sur les avatars de la tradition orale dans le roman ouest-africain, Frankfurt, Verlag, 1993.

LAUGIER Sandra, Éthique, littérature, vie humaine, (dir.), Paris, PUF, 2012.

LUKÁCS Georg, La Théorie du roman, Paris, Gallimard, 1989 ; 1re éd. 1916 (Allemagne).

MAINGUENEAU Dominique, Le Contexte de l’œuvre littéraire, Paris, Dunod, 1993.

MEMMI Albert, Écrivain francophone du Maghreb. Anthologie, Paris, Seghers, 1985.

MOURA Jean-Marc, Littératures francophones et théorie postcoloniale, Paris, PUF, 2007.

NDIAYE Christiane, Introduction aux littératures francophones, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2018.

PAVEL Thomas, La Pensée du roman, Pais, Gallimard, 2003.

PAVEL Thomas, Le Mirage linguistique, Paris, Minuit, 1988.

RICARD Alain, Littératures d’Afrique noire, Paris, Karthala, 1995.

RICŒUR Paul, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Le Seuil, 2000.

SCHAEFFER Jean-Marie, Qu’est-ce qu’un genre littéraire, Paris, Le Seuil, 1989.

TODOROV Tzvetan, Critique de la critique, Paris, Le Seuil, 1984.

TODOROV Tzvetan, La Littérature en péril, Paris, Flammarion, 2007.

TODOROV Tzvetan, La Notion de littérature et autres essais, Paris, Le Seuil, 1987.