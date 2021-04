En ligne

Dans le cadre du séminaire René Maran de l'équipe Manuscrits francophones (ITEM, CNRS-ENS), la séance du 7 mai 2021, 14h30, sera consacrée à une approche géo-éco-poétique par le prof. Sylvie Brodziak.

La saisie de Boum et Dog pour le projet mené à l’ITEM sur l’oeuvre de René Maran accomplie dans une société fortement préoccupée par les questions environnementales invite immédiatement à passer cette nouvelle par le tamis de la critique éco-poétique. Il s’agit donc de voir dans un premier temps si ce texte liminaire résiste à cette grille d’analyse afin de pouvoir l’étendre plus tard au recueil Bêtes de la brousse.

Visio-conférence, 7 mai de 14h30 à 16h30 (pour obtenir les identifiants, écrire à Claire.riffard@cnrs.fr)

Présentation de Sylvie Brodziak : Professeure des universités en Littérature française et francophone et Histoire des idées à CY Cergy Paris université. Laboratoire : UMR-CNRS 9022 Héritages. Docteure en Histoire du XIXème siècle, Docteure en Langue et Littérature Françaises, spécialiste de Clemenceau écrivain, ses recherches en littérature se penchent sur l’expression des groupes et individus dits minoritaires ou marginaux.

Elle oriente sa réflexion sur les littératures francophones, l’écriture de l’histoire et des mémoires, les études de genre, l’éco/géopoétique et sur la création littéraire et artistique après les grandes catastrophes historiques, industrielles et naturelles : guerres, génocides, séismes…

Membre du groupe René Maran à l’ITEM/CNRS. Membre de E-WinS project ou European Women in Sport For adaptative gouvernance initié par CY Cergy Paris Université. (2021-2024). Membre du programme de recherche PaySAGE, de l’École supérieure d’art et de design de Toulon. Responsable de la collection Genre(s) et création, aux éditions le Manuscrit, Paris.