Appel à manuscrits pour un recueil poétique collectif d’hommage :

« Odes au gardien de la Patrie : Zégoua Gbessi Charles Nokan »

Porteurs du projet : Dorgelès Houessou, Diama K’Monti Jessé, Marshall Kissy

Les 11-12 &13 Décembre 2019, se tenait au Département de Lettres Modernes de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké, en Côte d’Ivoire, un Colloque organisé par l’Observatoire National de la Vie et du Discours Politique en Côte d’Ivoire (ONVDP-CI) en partenariat avec le Laboratoire des Sciences du Langage Appliquées au Discours d’Invention (SLADI). Ce colloque intitulé « L’écriture engagée chez Charles Nokan : une épopée citoyenne » doit son succès au fait qu’il ait enregistré la participation d’une soixantaine de communicants dont des invités spéciaux de renom tels les professeurs Noureïni TIDJANI-SERPOS (Bénin), Marie Rose ABOMO-MVONDO/MAURIN (France-Cameroun), Koutchoukalo TCHASSIM (Togo), Natacha RASHI (Italie) et Pierre N’DA (Côte d’Ivoire). Cet hommage académique a aussi enregistré la Remise du Prix National de la Citoyenneté à Charles NOKAN par le professeur Ehouman René KOFFI, Président de l’Observatoire National de la Vie et du Discours Politique (ONVDP).

Le présent appel à manuscrits, en s’inscrivant dans la continuité logique de ce colloque, voudrait rendre un hommage littéraire, et tout particulièrement poétique, à Charles Nokan. L’art, après la science, est ainsi convié à la célébration de ce monument universel que représente cet immense auteur. Charles NOKAN, érigé par l’exégèse universitaire au rang de génie littéraire, est riche de la diversité de ses écrits. Ainsi, si en 1956, c’est-à-dire il y a soixante-trois ans, est publié son tout premier récit intitulé Assiè, Charles Nokan, du haut de ses quatre-vingt-trois ans, compte non seulement une quarantaine de titres, mais aussi attends encore l’imminente publication de cinq manuscrits. Cela est sans doute le signe d’une vivacité créatrice très peu commune, qui lui vaut d’ailleurs le surnom de dernier dinosaure de la littérature ivoirienne encore vivant. Chez peu d’auteurs, en effet, la longévité rime effectivement, et aussi efficacement que chez Nokan, avec la prolixité.

Marxiste résolu, Nokan est de ceux qui ont tenu le pari de combattre toutes les injustices liées au drame de la propriété individuelle illicite, tant et si bien que pour lui, l’égo, l’égoïsme, l’égotisme sont les causes fondamentales de la déstructuration de toutes sociétés. Ainsi, à la question de savoir pourquoi il écrit, l’auteur affirme : « J’écris pour combattre comme le disent les marxistes "L’exploitation de l’homme par l’homme". J’écris donc pour moi-même et pour tous les exploités ».[i] À ce projet intellectuel et politique, s’arriment une philosophie pragmatique et un appétit esthétique de rare portée, mêlant à la joie de vivre le plaisir d’être. D’où la quintessence de cette phrase de l’auteur : « Mon écriture est politique et littéraire ; elle combat, chante et danse »[ii]. Le recueil collectif à bâtir se veut le lieu d’un hommage mérité à l’homme et à ses valeurs aussi bien personnelles que collectives.

Le genre choisi, à savoir la poésie, pourrait sembler discriminatoire si l’on considère que l’auteur s’est exercé avec excellence à tous les genres littéraires. Mais la raison en est simplement que Nokan se définit d’abord et avant tout comme poète. « La poésie est l’art suprême. Sans elle, aucun art ne peut exister »[iii], estime-t-il. Aussi le culte du beau, dont la poésie se veut le théâtre, est-il le lieu où se trouvent résolues toutes les contradictions internes à qui s’y prête. D’où cette confidence de l’auteur : « Je la considère comme le plus grand des genres littéraires ».[iv] D’ailleurs, le prénom "Charles" dont Nokan se baptise est la preuve de son attachement au genre poétique, puisqu’il le porte en hommage à Charles Baudelaire qu’il apprécie pour son élégance artistique,[v] car pour Nokan : « La poésie se veut la source cristalline de tous les arts. Elle les sublime et s’auto-glorifie. »[vi]

Le présent appel à manuscrits a donc pour but de rendre hommage au génie poétique et littéraire, voire artistique de Charles Nokan, et à la vivacité de ses idées pour la nation ivoirienne et le monde. Les textes poétiques attendus pourront s’inscrire dans des axes jugés pertinents par les auteurs ou, à défaut, dans l’un des axes indicatifs suivants :

Le génie littéraire de Charles Nokan (Nokan, les mots et le beau)

Charles Nokan, poète de l’absolu

Charles Nokan, l’ouragan poétique

Le patriotisme de Charles Nokan

Charles Nokan père du mindilèïsme

L’intégrité de Charles Nokan

Charles Nokan chantre de l’amour et de la fraternité

Charles Nokan et le marxisme

Création poétique à partir de la titrologie de Nokan

Récit poétique de scènes de vie de Charles Nokan

*

Les textes proposés seront individuels et feront l’objet d’une sélection par le comité de lecture. Ils seront écrits en français, en prose ou en vers et ne devront pas excéder mille (1000) mots. Chaque texte devra être précédé des nom, prénoms, coordonnées électroniques et d’une brève présentation biobibliographique (10 lignes tout au plus) de l’auteur. Chaque pièce doit aussi comporter un titre.

Tous les textes sont à envoyer simultanément aux adresses suivantes :

dorgeleshouessou@yahoo.fr ; jessediama@gmail.com ; cmkissy@yahoo.fr

Vu que les droits d’auteurs sur ce recueil de poèmes collectif seront intégralement reversés à l’auteur et à ses ayants-droits, les contributeurs s’engagent, en soumettant leurs textes, à adhérer à la présente clause. L’Observatoire National de la Vie et du Discours Politique en Côte d’Ivoire (ONVDP-CI) en assure la coordination et la réalisation effective.

CALENDRIER

15 avril 2020 : Date limite de réception des textes

30 avril 2020 : Réponse du Comité de lecture aux auteurs

Courant deuxième semestre 2020 : Publication du recueil

COMITÉ DE LECTURE

Dorgelès HOUESSOU

François KOPOIN

Jessé K’Monti DIAMA

Josué GUEBO

Marcelle Koutchoukalo TCHASSIM

Marie Rose ABOMO-MAURIN

Marshall KISSY

Pascal ASSOA

René Ehouman KOFFI

Tanella Suzanne BONI

Vauguy AZO

Véronique TADJO

Wêrê-wêrê LIKING

[i] Propos de l’auteur retranscrits au cours d’une entrevue accordée au quotidien ivoirien Fraternité Matin, En ligne, URL : https://www.fratmat.info/article/57893/60/charles-nokan-philosophe-et-écrivain-“-mon-écriture-est-politique-et-littéraire-elle-combat-chante-et-danse-”

[ii] Ibid.

[iii] Charles Nokan, Tel Que je suis (Autobiographie), Abidjan, NEI-CEDA, 2012, p. 134.

[iv] Charles Nokan, Cri, Abidjan, CEDA, 1989, p. 11 (avant-propos)

[v] Propos de l’auteur retranscrits au cours d’une entrevue accordée au quotidien ivoirien Fraternité Matin, En ligne, URL : https://www.fratmat.info/article/57893/60/charles-nokan-philosophe-et-écrivain-“-mon-écriture-est-politique-et-littéraire-elle-combat-chante-et-danse-”

[vi] Charles Nokan, Yassoi refusa l'orange mûre de Nianga, Abidjan, Frat Mat éditions, 2010, p. 11 (avant-propos).