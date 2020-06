Appel à contributions : « La phénoménologie critique après Merleau-Ponty »

Chiasmi International – Publication trilingue autour de la pensée de Merleau-Ponty, n° 23

Pour célébrer le 75ème anniversaire de publication de la Phénoménologie de la perception, Chiasmi International prépare un dossier spécial intitulé « La phénoménologie critique après Merleau-Ponty. »

Le terme de phénoménologie critique (de l’anglais critical phenomenology) dénote un important renouveau au cœur de la phénoménologique. Le terme dénote un horizon bourgeonnant de nouvelles questions et orientations inspirées par les fondateurs de la phénoménologie et cherchant à développer de nouveaux concepts et outils phénoménologiques sertis aux complexes défis éthiques et politiques du 21ème siècle. Au fil des dernières années, la phénoménologie critique a donné lieu à l’analyse interdisciplinaire de nombreux phénomènes politiques, éthiques, médicaux, économiques, et culturels, en plus de nous inviter à reconsidérer les limites et les possibilités de la phénoménologie traditionnelle.

L’œuvre de Merleau-Ponty et son héritage contemporain jouent un rôle essentiel dans le développement de ce projet critique. Les analyses merleau-pontiennes de l’intercorporéité, de la perception, du temps, de l’espace, de la nature, et de tant d’autres phénomènes servent de tremplin pour l’analyse critique de notre temps. Ce dossier spécial explorera la manière de laquelle la phénoménologie, notamment celle de Merleau-Ponty, redéfinit sa portée critique à l’aune des enjeux les plus importants de notre temps.

La date limite pour l’envoi de soumissions est le 1er novembre 2020.

Veuillez soumettre une version complète de votre article.

Votre soumission doit adhérer aux consignes de mise en page de Chiasmi International ci-dessous et être envoyée directement à :

Ted Toadvine (tat30@psu.edu) et Anna Caterina Dalmasso (annacate.dalmasso@gmail.com).

Veuillez noter que nous acceptons seulement les propositions en français et en italien. Les soumissions en anglais ont déjà été sélectionnées.

Informations pour les auteurs

Chiasmi International est une revue académique qui accueille des recherches originales portant sur, ou inspirées par la pensée du philosophe français Maurice Merleau-Ponty. Les contributions envoyées à la revue doivent être originales et ne doivent pas être soumises à plusieurs revues en même temps.

Tous les manuscrits soumis font l’objet d’une évaluation anonyme par des pairs en double aveugle (double blind peer review). Si une contribution est acceptée, l’auteur peut être invité à effectuer des modifications ou des révisions en fonction des indications des évaluateurs anonymes.

Seules les contributions qui respectent les indications suivantes seront acceptées.

Articles et comptes rendus

La revue publie des textes rédigés en anglais, en français ou en italien.

Limites:

articles : 40.000 signes, espaces compris.

comptes rendus : 10.000-20.000 signes, espaces compris.

Résumés (100-200 mots) dans la langue de la contribution.

Pour toute proposition de contribution, il est demandé aux auteurs :

d’inclure son nom et son appartenance institutionnelle sur une page de titre séparée (avec nom de l’auteur, affiliation, adresse mail, titre, courte notice biographique) afin de faciliter le processus anonyme d’évaluation.

d’inclure dans un fichier séparé un résumé de 100 à 200 mots dans la même langue que celle de l’article. En cas de publication, ce résumé sera traduit dans les deux autres langues officielles de la revue.

d’inclure les références aux éditions françaises originales des œuvres de Merleau-Ponty, et pas aux seules traductions anglaises ou italiennes utilisées.

de rédiger leur texte en police Times New Roman 12, avec une interligne double.

De renvoyer à des notes de fin de texte plutôt qu’à des notes de bas de page.

Les manuscrits devront être envoyés en format Word ou rtf (et pas en odt).

Envoi des contributions à :

Anna Caterina Dalmasso (rédactrice en chef) : Email : annacate.dalmasso@gmail.com

En CC:

Contributions en français:

Mauro Carbone (Codirecteur) : mauro.carbone@univ-lyon3.fr

Contributions en anglais:

Ted Toadvine (Codirecteur) : tat30@psu.edu

Galen Johnson (Codirecteur) : gjohnson@uri.edu

Contributi in italiano:

Federico Leoni (Codirecteur): federico.leoni@univr.it

Livres pour comptes rendus

Chiasmi International publie des recensions (10.000-20.000 signes) sollicitées par la revue ou proposées par des tiers. Les éditeurs sont invités à nous adresser les ouvrages qui pourraient intéresser nos lecteurs pour d’éventuelles recensions. Les propositions de recensions de livres sont à envoyer aux éditeurs suivants :

Textes en italien :

Federico Leoni

Via Piero della Francesca 38 20154 Milano – Italia

Email : federico.leoni@univr.it

Textes en français :

Mauro Carbone

Faculté de Philosophie Université Jean-Moulin Lyon 3 1, rue de l’Université BP 0638

69239 Lyon Cedex 02 – France

Email : mauro.carbone@univ-lyon3.fr

Textes en anglais :

Galen A. Johnson

95 Spring Hill Rd. Kingston, RI 02881 – USA Email : gjohnson@uri.edu

Chiasmi International – Pubblicazione trilingue intorno al pensiero di Merleau-Ponty

Informazioni per gli autori

Chiasmi International è una rivista accademica peer-reviewed che pubblica ricerche intorno al pensiero del filosofo francese Maurice Merleau-Ponty, o ispirate da esso. I contributi devono essere originali e non devono essere già oggetto di valutazione presso altre riviste.

Tutti i contributi sono valutati in maniera anonima da due revisori secondo una revisione a doppio cieco (double blind peer review). Nel caso in cui il contributo sia accettato, potrà essere richiesto agli autori di integrare modifiche o revisioni.

Saranno accettati solo i contributi che rispettano le seguenti indicazioni.

Articoli e recensioni

La rivista accetta contributi in francese, inglese e italiano.

Limiti di battute:

articoli: 40.000 caratteri, spazi inclusi.

recensioni: 10.000-20.000 caratteri, spazi inclusi.

Abstract (100-200 parole) nella lingua del contributo.

Indicazioni per la preparazione dei contributi:

Indicare il nome dell’autore e l’affiliazione istituzionale insieme al titolo del contributo su una pagina di copertina da fornire separatamente (con nome dell’autore, affiliazione, indirizzo email, titolo, conteggio caratteri, breve bio) per facilitare la revisione anonima.

In un file separato, includere un abstract di 100-200 parole nella stessa lingua del contributo. L’abstract sarà successivamente tradotto nelle altre due lingue ufficiali della rivista.

I riferimenti alle opere di Merleau-Ponty dovranno rinviare all’edizione originale francese, e non solo alle traduzioni inglesi o italiane.

Utilizzare interlinea doppia e il carattere Times New Roman, dimensione 12 p.

Utilizzare le note di chiusura e non le note a piè di pagina.

I contributi dovranno essere inviati in formato Word, o in formato Rich Text (RTF).

Inviare i contributi:

A:

Anna Caterina Dalmasso (Caporedattrice): Email: annacate.dalmasso@gmail.com

In CC:

Articoli in francese:

Mauro Carbone (Codirettore): Email: mauro.carbone@univ-lyon3.fr

Articoli in inglese:

Ted Toadvine (Codirettore): Email: tat30@psu.edu

Galen Johnson (Codirettore): Email: gjohnson@uri.edu

Articoli in italiano:

Federico Leoni (Codirettore): Email: federico.leoni@univr.it

Libri per recensioni

Chiasmi International dedica una sezione della rivista alla recensione di libri (10.000-20.000 battute). Gli editori sono pertanto invitati a far pervenire copie dei libri che ritengono di possibile interesse per i nostri lettori, che potranno essere recensite all’interno della rivista. I libri suggeriti dovranno essere inviati ai seguenti codirettori:

Testi in italiano:

Federico Leoni

Via Piero della Francesca 38 20154 Milano – Italia

Email: federico.leoni@univr.it

Testi in francese:

Mauro Carbone

Faculté de Philosophie Université Jean-Moulin Lyon 3

1, rue de l’Université BP 0638

69239 Lyon Cedex 02 – France

Email: mauro.carbone@univ-lyon3.fr

Testi in inglese:

Galen A. Johnson

95 Spring Hill Rd. Kingston, RI 02881 – USA

Email: gjohnson@uri.edu