Numéro 7 de la revue "Soroud"

Recherche scientifique en littérature, langues et sciences humaines

Date limite de soumission des résumés (300 mots) : 15 Mars 2020

Date limite de soumission des articles : 15 Mai 2020

Date de publication : septembre 2020

PRÉSENTATION

L'Université est un espace de production et de recherche de connaissances, c'est pourquoi elle identifie ce qui sa spécificité (Professeur chercheur…) avec la satisfaction nécessaire des principes d'objectivité, de responsabilité et de liberté encadrés par des textes juridiques garantissant une gouvernance éducative et scientifique efficace et motivante.

Ces principes généraux donnent à la recherche scientifique une importance primordiale dans divers pays du monde, tous les types de recherche théorique ou appliquée, tels que recherche de développement, recherche interventionniste, recherche développementale, recherche interventionniste et en recherche de terrain... Qu'il s'agisse de recherche en sciences exactes ou en sciences humaines, des résultats obtenus, des répercussions majeures sur les plans cognitif, social, économique et politique ne sont plus trouver. De cette perspective, il existe de nombreux croisements possibles entre la recherche en sciences exactes et la recherche en sciences humaines Parce que leurs exigences sont les mêmes, leur esprit est celui des outils de la recherche scientifique, ses mécanismes et ses objectifs, ainsi que ses procédures sont basées sur des étapes qui commencent par l'observation, et passent par des jugements problématiques, assomptifs, probatoires et raisonnés, pour atteindre des résultats régis par des compétences cognitives, méthodologiques et objectives.

AXES

Convaincus de l'importance de ces croisements entre la recherche en sciences exactes et la recherche en sciences humaines, nous avons décidé, dans la revue "Soroud", de consacrer un numéro spécial relatif la littérature, les langues et les sciences humaines, suivant les axes suivants :

1 - l'axe de description : Quel est l'état de la recherche en langues, littératures et sciences humaines à l'université ?

2 - l'axe de la législation : Quelle est la nature des législations spécifiques pour les rôles de la recherche scientifique en langues, littératures et sciences humaines ? Quels sont les potentiels pour cela ?

3 - l'axe des piliers, les fondations et la méthode : Quels sont les fondements des connaissances et de la méthodologie de la recherche en sciences humaines ? Quel est le degré de conformité aux spécifications de la recherche scientifique ?

4 - l'axe des intersections : Quels sont les éléments de similitude ou de différence entre la recherche scientifique dans les sciences exactes et la recherche scientifique dans les littératures, les langues et les sciences humaines ?

5. Axe fonctionnel : Comment les institutions publiques et privées représentent-elles la recherche en littératures, en langues et en sciences humaines ? Quelle sont leurs valeurs pour les individus et les communautés ?

6 - Axe de domaine : Quel est l'objet de la recherche scientifique dans le domaine des littératures, des langues, et des sciences humaines ? Quelles sont ses méthodes, et quels sont ses objectifs ?

7- Axe prospectif : Quelles sont les perspectives de la recherche en langues, littératures et sciences humaines à la lumière des transformations technologiques que le monde connaît ?

ARTICLES

Voici nos recommandations aux auteurs pour publier des articles sur Soroud:

Tout d’abord, Les articles doivent parvenir à l’adresse électronique suivante: soroudmaroc@gmail.com

L’auteur doit fournir des articles inédits en langues arabe, anglaise, espagnole française. Ces articles ne doivent pas être soumis au dispositif de l’évaluation disciplinaire d’aucune autre revue.

Un premier synopsis (100 mots) doit présenter les problématiques traitées, et accompagner du CV et des coordonnées de l’auteur, soumis préalablement à la revue (100 mots).

Chaque article doit compter entre 4000 et 6000 mots, et doit accompagner un synopsis final (300 mots) dans la langue de sa rédaction et dans une autre langue (notamment en français, en anglais ou bien dans les deux langues), et des mots clés de l’article (5 à 7 entrées) .

L’équipe de la revue évalue premièrement les articles. Avant de les soumettre, sans le nom de leurs auteurs, au dispositif de l’évaluation disciplinaire par des spécialistes. L’équipe peut signaler des suggestions de modifications aux auteurs des articles validés, avant de les soumettre encore à l’évaluation scientifique.

Les articles doivent suivre la méthode des titres et sous-titres. L’autre doit mentionner les références, pour les citations, être entre parenthèse dans le corps du texte même: nom de l’auteur, date d’édition, et page(ex : Balzac :1830, p.20).Puis établir à la fin de l’article une liste des ouvrages cités, contenant tous les autres détails de la référence: auteur, titre, pays d’édition, maison d’édition, ville, année. Les notes d’explications et indications non bibliographiques sont à mettre dans des notes marginales en bas de page.

Après avoir lu nos recommandations aux auteurs, vous pouvez visiter la page d’accueil: soroud.ma/