Appel à candidature pour une allocation de thèse (3 ans)

co-financée par la Région Pays-de-la-Loire et le programme européen (JPI-H) READ-IT.

Début des travaux octobre 2020

Discipline : Lettres et Sciences de l’Information et Communication (Humanités numériques), Histoire culturelle

Laboratoire d'accueil : Langues, Littératures, Linguistique des Universités d(Angers et du Mans (3LAM - EA 4335)

Site : Le Mans Université

Directeur de thèse : Pr. Brigitte OUVRY-VIAL (3LAM – Le Mans Université)

Lettres et Sciences de l’Information & Communication - Membre senior Institut Universitaire de France

Sujet de thèse et descriptif :

Modéliser les émotions de lecteurs ordinaires à partir de témoignages écrits, de sources patrimoniales et recueils d’histoire orale (1960-2015).

L’analyse de milliers de témoignages de lecteurs ordinaires décrivant leurs souvenirs et plaisirs de lecture depuis l’arrivée du livre de poche jusqu’à la révolution numérique, démontrera l’importance du livre moins comme source de connaissance que de bien-être, et de la lecture de loisir comme « baguette de sourcier localisant nos dispositions, nos désirs et nos inclinations » (Iser, 1993). Le corpus (anglais et français) inclura (1) 50 interviews de membres de Book clubs anglais et écossais (Scottish Readers Remember, 2008-2010 et Memories of Fiction, 2011-2014), (2) un choix de 2000 lettres de candidats au jury populaire du Prix du Livre Inter (1970-2010), sur les 35000 déposées par Radio France aux Archives Nationales. En explorant ces corpus inconnus via les outils innovants développés par READ-IT, la thèse contribuera à un double défi scientifique majeur : révéler l’importance sociale du partage des impressions de lectures et définir la nature spécifique de ces émotions.

Objectifs scientifiques :

Lever les 3 verrous thématiques, disciplinaires et méthodologiques suivants :

Les travaux menés depuis la fin des années 1990 ont permis de revendiquer l’acte de lire comme une interaction dynamique entre texte et lecteur. La question de savoir « pourquoi et comment les gens lisent » (Darnton 1986) reste toutefois entière. La lecture est en effet une activité mentale difficile à enregistrer qui ne laisse pas de traces directes, une réponse multiforme à des stimuli multiples, pour partie liés à l'objet et au contenu lus et pour partie aux dispositions personnelles des lecteurs (Calvino, 1993) mais ses spécificités ne sont pas identifiées (Nenadić, Oljača, 2019).

La recherche est pour le moment divisée entre une approche socioculturelle et une approche par les sciences cognitives qui ne sont pas connectées : la thèse visera l’élaboration d’un cadre d’étude commun (Mangen, van der Weel 2016) des causes et des effets motivationnels de la lecture. Pour relever ce défi, il faut fusionner des concepts issus de la théorie littéraire, de l'histoire culturelle, des études cognitives et combler le fossé méthodologique entre étude empirique des affects dans les représentations culturelles et analyse computationnelle des émotions esthétiques.

Ceci suppose aussi de comparer les témoignages de lecteurs ordinaires et réels rendant compte d’émotions suscitées par divers genres littéraires sur une période de changements profonds dans les usages de la culture écrite ; de saisir et cartographier l’extrême diversité d’expression et d’origine des émotions qu’il s’agisse du contenu, du format, de l’identité de genre des lecteurs ou encore des circonstances telles que les lieux de lecture ; de comprendre le mélange de pensées et émotions décrit par les lecteurs, de modéliser les relations typiques entre motivation de lecture et sentiments éprouvés et mettre ces catégories en relation avec les récentes théories psychologiques de Scherer (2005).

Programme de travail :

3 étapes sur 36 mois, coordonnées avec READ-IT, associant apprentissage automatique et analyse empirique des données caractérisées par leur fluidité, ambiguïté, dispersion, dépendance contextuelle, modalités expressives floues (rires, métaphores, interjections) ex: “I feel while reading her poems that a sweet and healthy tone of mind breathes through them” (1970); “Je lisais un livre de Duras en cuisinant, je ne sais plus lequel, du coup il était tout taché, ah, ah, ah !” (1980).

➢ (M1-M6), Construction du corpus de souvenirs de lecture. Sélection, numérisation, traitement, annotation via l’interface READ-IT. Transcription automatique des fichiers-audio. OCR des sources manuscrites peu lisibles.

(M6-M12) Extraction et classement des émotions à partir de l’analyse des formes expressives, aux classifications existantes d’émotions esthétiques ; relier émotions et cause exprimée ; relier les entités nommées à des thésaurus fournissant ainsi une ontologie formelle ou système de représentation des émotions pour l'étape d’interprétation.

➢ (M12-M24) Analyser la spécificité des émotions de lecture, i.e. relier les genres (Philo, fiction populaire, classiques, etc.), contexte national, langue (anglais/ français), aux réactions (objectif / subjectif, positif / négatif, empathique, etc.) ; contextualiser les émotions par rapport à des paramètres historiques, culturels et littéraires : «Points communs dans l'expression multilingue des émotions»; «Plaisirs de lecture et genre des lecteurs»; «Modèles d’émotions : connaissance ; introspection, etc. »

➢(M24-M36) Rédaction de la monographie en vue de la soutenance et publication de données en open source, i.e. transmission en open source des données primaires (collection virtuelle d’extraits textuels et images décrivant des émotions de lecture), des données enrichies sous forme d’ontologies et de thésaurus, d’un graphe de connaissances résumant les résultats en vue d’une réutilisation scientifique ultérieure, des études de cas.

Ecole doctorale : Arts, Lettres, Langues (ALL)

Thématique scientifique :

REPONSE AUX ENJEUX SOCIETAUX: SHS : Santé, bien-être, sociétés

Action de culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) qui pourra être mise en œuvre par le/la doctorant(e) :

Enquête en ligne et entretiens semi-directifs jeunes lecteurs incluant des membres du jury du Prix du livre Inter (utilisant le dispositif de captation du USERLAB+ développé au Mans dans le projet de userlab PRECAT). Actions de science participative en bibliothèques. Participation aux ateliers des professionnels du livre en Région Pays de la Loire (Mobilis). Campagnes de crowdsourcing au Salon du livre de Paris et à la Foire de Francfort. Présentation à Sciences sur le pouce (Le Mans U.), Nuit européenne des chercheurs, Journées des doctorants de l’ED ALL, interventions en formations de master L&L, etc.

N.B. Ce sujet de thèse s’inscrit dans le prolongement et en complément du programme READ-IT (www.readit-project.eu) ou Reading Europe Advanced Data Investigation Tool, un projet européen de recherche et développement financé par la EU Joint Programming Initiative for Digital Cultural Heritage (2018-2022). Il associe des chercheurs en histoire du livre, sociologie de la lecture, humanités numériques et intelligence artificielle. Il vise la construction d’une interface d’exploration et annotation de sources patrimoniales numérisées sur la lecture en Europe (18e-XXIe) - surtout textes et en petite partie images- venant de sources d’archives, bases de données, réseaux sociaux de lecteurs (Goodreads, Babelio..), ou encore de collectes de données éphémères sur le web (posts, tweets), etc. L’interface et ses logiciels intégrés, en open access, sont destinés aux chercheurs SHS (histoire du livre, histoire littéraire, sociologie, sciences cognitives) et au grand public désireux de découvrir et explorer automatiquement de très vastes corpus dans le but de répondre à la question – toujours ouverte- de savoir comment et pourquoi les gens lisaient et lisent encore en Europe.

READ-IT est avant tout un projet de R&D. Il donne lieu à quelques études de cas thématiques pour valider le fonctionnement de l’outil, mais le point focal est d’abord technologique. Il devrait permettre de détecter, ultérieurement, dans les sources patrimoniales, les principaux éléments constitutifs de toute expérience de lecture - le lecteur, le medium ou contenu avec lequel il interagit, les circonstances de lecture-, et l’expression globale de la réponse du lecteur. Il ne permettra pas de détecter finement les émotions (sentiments et jugements) du lecteur lesquels requièrent une recherche spécifique et approfondie.