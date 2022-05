Revue Studii şi cercetări filologice. Seria limbi romanice (Études et recherches en philologie. Série langues romanes)

Universite de Pitesti

Appel à collaboration pour le numéro régulier août 2022

Molière

La revue « Studii şi cercetări filologice. Seria limbi romanice » (« Etudes et recherches en philologie. Série langues romanes ») lance l’appel à contribution pour le numéro régulier de la revue, à paraître en août 2022.

Notre revue accueille des travaux dans le domaine des langues romanes et littératures en langues romanes (français, espagnol, italien, portugais).

Pour ce numéro, la revue ouvre ses pages à des textes portant sur Molière.

C’est une thématique qui encourage des approches diverses et pourquoi pas pluri/inter-disciplinaires. Nous vous invitons donc à aborder cette thématique reflétée dans la littérature française et francophone, espagnole et hispano-américaine, italienne, portugaise, aussi bien que dans les arts des pays de langues romanes.

Les langues de communication sont : le français, l’espagnol, l’italien et le portugais.

La publication des textes dans notre revue est payante. La taxe ne sera versée qu’après l’avis final du comité de lecture.

*

Calendrier



15 juillet 2022 – envoi des titres, résumés et mots-clés ;



1 août 2022 – envoi des textes in-extenso



20 août 2022 – envoi des textes dans la variante finale

*

Les propositions d’articles ainsi que les textes définitifs seront envoyés à: revue.philologie.romane@gmail.com